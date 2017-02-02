ЕС даст Украине 27,2 млн евро на мигрантов

Мингарелло отметил, что это – крупнейший миграционный проект, который поддерживает ЕС в странах Восточного партнерства

Сегодня, 2 февраля, в Киеве состоялась официальная презентация проекта "Поддержка управления миграцией и убежищем в Украине", который будет внедряться Международной организацией по миграции (МОМ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Проект, рассчитанный на три года, имеет общий бюджет 27,2 млн евро и предусматривает создание интегрированной информационной системы управления миграционными процессами, осуществление мониторинга миграционной динамики и дальнейшую поддержку реформирования украинских органов государственной власти, ответственных за вопросы миграции.

Участие в мероприятиях приняли глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева, председатель Представительства МОМ в Украине Манфред Профази, председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и директор Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Анатолий Махнюк.

"Это самый большой из всех проектов ЕС в сфере миграции, что когда-нибудь реализовывались в странах Восточного партнерства. Мы предоставим 27,2 миллиона евро в следующие три года для реализации проекта управления миграционными процессами и убежищем в Украине", – отметил Мингарелли.

"Очень благодарны МВД Украины за активное участие в реализации проекта и межсекторальное координацию", – заявил Профазе. Он также отметил, что миграционный менеджмент, который вскоре будет введен в Украине, не будет уступать европейским и американским аналогам.

Проект поможет Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе быстрее и эффективнее предоставлять услуги пограничного контроля гражданам Украины и иностранцам.

Фото: пресс-служба МВД Украины

"Защита прав каждого гражданина Украины, его персональных данных, защита украинских границ и предоставления качественного миграционного сервиса является очень актуальной и важной. Этот проект станет шагом вперед для обеспечения системы безопасности граждан", – добавила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева.

Во время выполнения мероприятий проекта украинскому пограничному ведомству будет передано серверное оборудование для обустройства пунктов пропуска. Это поможет существенно ускорить процесс осуществления паспортного контроля и сократить время пребывания граждан в пунктах пропуска. Государственной миграционной службе (ГМС) будет передано оборудование и программное обеспечение для Центра обработки данных, что позволит повысить эффективность работы электронных систем и обеспечить надежную защиту персональных данных граждан.

Также в рамках проекта в сотрудничестве с ГМС и ДПС будут привлечены эксперты по противодействию коррупции, права, информационных технологий и менеджмента. Одним из результатов их работы станет создание стандартных операционных процедур – инструкций для работы чиновников миграционных ведомств во всех ситуациях при предоставлении административных услуг. Европейская практика доказала, что это позволяет значительно улучшить взаимодействие и взаимопонимание между гражданами и органами власти.

Кроме того, проект предусматривает постоянный мониторинг миграционной динамики, может стать основой для дальнейшего реформирования органов, занимающихся вопросами миграции в Украине, и помочь в разработке дальнейшей миграционной политики.