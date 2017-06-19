ЕС продлил санкции против Крыма: что будет под запретом

Сегодня, 10:56

Из-за аннексии полуострова европейские ограничительные меры будут действовать еще минимум год 

Крыму продлили санкции. Фото: архив
Крыму продлили санкции. Фото: архив

Европейский союз "наказал" оккупированные Крым и город Севастополь продлением санкций еще на год за незаконную аннексию полуострова Россией, сообщает УНИАН.

Отмечается, что решение сегодня приняли на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Таким образом, санкции, примененные к Крыму и Севастополю, будут продолжены до 23 июня 2018 года.

Санкции включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

Напомним, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос продления секторальных экономических ограничительных мер против России на саммите 22-23 июня в Брюсселе.
Россия, Крым, ЕС, севастополь, санкции, европейский союз

Вы сейчас просматриваете новость "ЕС продлил санкции против Крыма: что будет под запретом". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Корсунский

Новые санкции против России: последствия для США, Европы и Украины

Сегодня, 07:17

Мир

Белый дом. Фото из открытых источников

Белый дом хочет сохранить гибкость для пересмотра санкций против России - СМИ

17 Июня, 22:11

Белый дом обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта свяжет им руки в возможности улучшить отношения между США и Россией

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Это вредно: Путин ответил на новые санкции США

17 Июня, 13:56

Усиление санкций осложнит российско-американские отношения, но не поставит Москву в тупик, уверен президент РФ

Мир

Во Франции обеспокоены происходящим. Фото из архива "Сегодня"

В МИД Франции ответили на новые санкции США против РФ

16 Июня, 17:14

Франция хочет, чтобы Соединенные Штаты придерживались необходимой координации, особенно в рамках G7

Мир

Ангела Меркель. Фото: AFP

Меркель жестко выступила против новых антироссийских санкций США - СМИ

16 Июня, 14:10

В офисе канцлера Германии отвергают санкции с экстратерриториальным эффектом, которые оказывают влияние на третьи страны

Мир

Сенат США одобрил законопроект по санкциям против России и Ирана, фото ZN.ua

Сенат США одобрил законопроект по санкциям против России и Ирана

15 Июня, 20:23

За принятие законопроекта проголосовало подавляющее большинство сенаторов, двое сенаторов высказались против

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования