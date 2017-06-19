ЕС продлил санкции против Крыма: что будет под запретом

Из-за аннексии полуострова европейские ограничительные меры будут действовать еще минимум год

Европейский союз "наказал" оккупированные Крым и город Севастополь продлением санкций еще на год за незаконную аннексию полуострова Россией, сообщает УНИАН.

Отмечается, что решение сегодня приняли на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Таким образом, санкции, примененные к Крыму и Севастополю, будут продолжены до 23 июня 2018 года.

Санкции включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

Напомним, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос продления секторальных экономических ограничительных мер против России на саммите 22-23 июня в Брюсселе.