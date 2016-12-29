Еще одна страна мира отменила визы для украинцев

Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней

Украинцы смогут путешествовать без виз в страну Центральной Америки – Коста-Рику, однако это распространяется на поездки не более 90 дней. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины на Facebook

Отмечается, что выехать из Коста-Рики можно будет только за 29 долларов, которые будут взыматься в качестве сбора.

"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики. При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов США, независимо от типа паспортного документа путешественника", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Напомним, в сентябре визы для украинцев отменила Албания. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Албанией о взаимной отмене визовых требований.