Эскобар: "Динамо" хочет вернуть меня после удачного года"

25-летний колумбийский форвард Андрес Эскобар не горит желанием возвращаться в "Динамо" после аренды в "Мильонариосе".

- "Динамо" хочет вернуть меня после удачного года, и это полезно для меня. Но я не хочу покидать "Мильонариос". Можно сейчас приложить усилия, чтобы клубы договорились о продлении аренды.

Я перешел в "Мильонариос" не из-за денег, ведь были и более щедрые предложения от других клубов. Теперь я настроен выиграть титул в Колумбии именно с "Мильонариосом", – цитирует Эскобара Elespectador.com.

В этом сезоне Андрес провел за колумбийский клуб 30 матчей и забил 6 голов.