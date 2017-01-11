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Эскобар: "Динамо" хочет вернуть меня после удачного года" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/19_main.1484133119.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/19_tn.1484133119.jpg Украина Колумбийский футболист хочет остаться в своем текущем клубе

Эскобар: "Динамо" хочет вернуть меня после удачного года"

Сегодня, 13:11

Колумбийский футболист хочет остаться в своем текущем клубе

Андрес Эскобар. Фото ФК &quot;Мильонариос&quot;
Андрес Эскобар. Фото ФК "Мильонариос"

25-летний колумбийский форвард Андрес Эскобар не горит желанием возвращаться в "Динамо" после аренды в "Мильонариосе".

- "Динамо" хочет вернуть меня после удачного года, и это полезно для меня. Но я не хочу покидать "Мильонариос". Можно сейчас приложить усилия, чтобы клубы договорились о продлении аренды.

Я перешел в "Мильонариос" не из-за денег, ведь были и более щедрые предложения от других клубов. Теперь я настроен выиграть титул в Колумбии именно с "Мильонариосом", – цитирует Эскобара Elespectador.com.

В этом сезоне Андрес провел за колумбийский клуб 30 матчей и забил 6 голов.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Колумбии, Андрес Эскобар

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Источник:

Футбол 24

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