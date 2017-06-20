Если Садовый подаст в отставку, выборы нового мэра могут пройти в сентябре – БПП

Если мэр Львова Андрей Садовый подаст в отставку, его обязанности до выборов будет исполнять секретарь горсовета. Об этом "Сегодня" заявил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Поверить (в добровольную отставку Садового. – Авт.) сложно, как оказалось голодовать легче, чем нести ответственность. Если бы, к примеру, Садовый написал заявление об отставке, обязанности мэра исполнял секретарь горсовета до выборов. Тогда выборы должны быть назначены в ближайшее время, ну к примеру на конец сентября. Тогда жители Львова могли бы выбрать новую городскую власть, которая бы смогла решить эту проблему. Это проблема городской власти, у них есть деньги, полномочия, просто нужно взять и сделать", – сказал "Сегодня" Алексей Гончаренко.

Что касается выделения резервного полигона для вывоза львовского мусора, о чем сегодня с трибуны Верховной Рады говорили депутаты от "Самопомочи", то, по словам Гончаренко, у Львова есть все возможности решить эту проблему самостоятельно.

"Они сегодня требуют от центральной власти надавить на города, чтобы они принимали львовский мусор. Есть такой город Рава-Русская. Им Львов также хотел возить свой мусор. Собрались жители на общественные слушания и единогласно все сказали: "Мы против". Или вы думаете как было? Собрались жители Равы-Русской, Гройсман взял телефонный справочник, их обзвонил и сказал: "Привет. Это Гройсман. У меня просьба, мы тут Садовому вставляем, пожалуйста проголосуйте против приема львовского мусора". Никто не хочет чужого мусора", – подытожил Гончаренко.

В тоже время в Народном фронте "Сегодня" сказали, что еще не обсуждали вопрос отставки мэра Львова Андрея Садового. "Мы вопрос отставки Садового не обсуждали. И, думаю, это не является целью. Цель – нужно решить этот мусорный коллапс, потому что страдает миллионный город, и это один из наиболее привлекательных туристических городов нашего государства, куда приезжает много туристов. И, конечно, это позор. Садовый уже 11 лет в должности и до сих пор не решил этот вопрос. Конечно, это претензия. С другой стороны сегодня это дело чести для всего государства. Это же не частный случай. У меня в Чернигове есть вопрос по свалке (ночью 18 июня в Чернигове загорелась свалка, возгорание удалось полностью ликвидировать лишь через 13 часов – Авт.), поэтому нужно глобально подходить к этой проблеме", – сказал "Сегодня" нардеп от НФ Александр Кодола.

Напомним, сегодня во время утреннего заседания в Верховной Раде депутаты от фракции БПП призвали мэра Львова Андрея Садового подать в отставку.