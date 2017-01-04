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"Эвертон" и "Севилья" претендуют на Ярмоленко – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7854/97_main.1483525267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/97_tn.1483525267.jpg Украина Контракт Ярмоленко с "Динамо" действителен до лета 2020 года

"Эвертон" и "Севилья" претендуют на Ярмоленко – СМИ

Сегодня, 13:30

Контракт Ярмоленко с "Динамо" действителен до лета 2020 года

Андрей Ярмоленко. Фото dynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко. Фото dynamo.kiev.ua

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Эвертона" и "Севильи", сообщает Transfermarketweb.

"Эвертон" пытался подписать Ярмоленко летом 2015, но тогда клуб не сумел договориться с "Динамо" по сумме трансфера. Тогда киевляне запрашивали за игрока 25 млн евро. Сейчас англичане рассчитывают осуществить трансфер за сумму в пределах 18 млн евро.

Также 27-летний украинец попал в сферу интересов "Севильи". Напомним, контракт Ярмоленко с "Динамо" действителен до лета 2020.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуется "Наполи", а "Динамо" оценивает игрока в 22 млн евро.
Динамо Киев, Андрей Ярмоленко, Севилья, Эвертон

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Источники:

Transfer Market Web, Dynamo.kiev.ua

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