"Эвертон" и "Севилья" претендуют на Ярмоленко – СМИ

Контракт Ярмоленко с "Динамо" действителен до лета 2020 года

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов "Эвертона" и "Севильи", сообщает Transfermarketweb.

"Эвертон" пытался подписать Ярмоленко летом 2015, но тогда клуб не сумел договориться с "Динамо" по сумме трансфера. Тогда киевляне запрашивали за игрока 25 млн евро. Сейчас англичане рассчитывают осуществить трансфер за сумму в пределах 18 млн евро.

Также 27-летний украинец попал в сферу интересов "Севильи". Напомним, контракт Ярмоленко с "Динамо" действителен до лета 2020.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуется "Наполи", а "Динамо" оценивает игрока в 22 млн евро.