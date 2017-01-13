Евгений Хитров: "Не хочу возиться с Алимом 10 раундов"

Украинский боксер Евгений Хитров (14-0, 12 КО) в субботу, 14 января, в Нью-Йорке (США) проведет бой против американца Имманувеля Алима (16-0-1, 9 КО).

На кону поединка будет стоять WBC Silver. Победитель станет претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC Геннадием Головкиным.

"Я знаю все ошибки, которые Алим делает в ринге. Я просмотрел много его поединков. В нем нет ничего особенного. Да, он хорошо двигается, он быстр, но я хорошо готов к бою, и вы сами это увидите, – цитирует Хитрова boxing-mma. – Предстоящий поединок станет для меня очередной ступенью на пути к титулу. Я не хочу возиться все 10 раундов с Алимом, хочу закончить поединок как можно раньше. Таков у меня план на бой. Хотя я и готов провести в ринге всю дистанцию. Я провел отличные спарринги с Дэнни Джейкобсом, Сергеем Деревянченко и другими отличными парнями. Мы работали в парах по 14-15 раундов на хорошей скорости и в полную силу. Так что к бою я готов".