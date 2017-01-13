Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Евгений Хитров: "Не хочу возиться с Алимом 10 раундов" http://www.segodnya.ua/img/article/7880/72_main.1484318785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/72_tn.1484318785.jpg Украина Наш боксер может стать претендентом на чемпионский пояс WBC

Евгений Хитров: "Не хочу возиться с Алимом 10 раундов"

Сегодня, 16:46

Наш боксер может стать претендентом на чемпионский пояс WBC

Боксер Евгений Хитров. Фото &quot;Сегодня&quot;
Боксер Евгений Хитров. Фото "Сегодня"

Украинский боксер Евгений Хитров (14-0, 12 КО) в субботу, 14 января, в Нью-Йорке (США) проведет бой против американца Имманувеля Алима (16-0-1, 9 КО).

На кону поединка будет стоять WBC Silver. Победитель станет претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC Геннадием Головкиным.

"Я знаю все ошибки, которые Алим делает в ринге. Я просмотрел много его поединков. В нем нет ничего особенного. Да, он хорошо двигается, он быстр, но я хорошо готов к бою, и вы сами это увидите, – цитирует Хитрова boxing-mma. – Предстоящий поединок станет для меня очередной ступенью на пути к титулу. Я не хочу возиться все 10 раундов с Алимом, хочу закончить поединок как можно раньше. Таков у меня план на бой. Хотя я и готов провести в ринге всю дистанцию. Я провел отличные спарринги с Дэнни Джейкобсом, Сергеем Деревянченко и другими отличными парнями. Мы работали в парах по 14-15 раундов на хорошей скорости и в полную силу. Так что к бою я готов".
бокс, боксер, Евгений Хитров

Вы сейчас просматриваете новость "Евгений Хитров: "Не хочу возиться с Алимом 10 раундов"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.