Евгений Хитров сделал селфи на больничной койке: "Я еще вернусь"
Украинский средневес впервые в карьере проиграл, к тому же нокаутом
Украинcкий боксер среднего веса Евгений Хитров в ночь на воскресенье потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. В США в шестом раунде поединка за титул WBC Silver Хитров был нокаутирован Имманувелем Алимом.
"Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повториться. Всем безграничное спасибо за поддержку! Я еще вернусь...", – написал Хитров в одной из социальных сетей, прикрепив селфи с больничной койки.
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