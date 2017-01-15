Евгений Хитров сделал селфи на больничной койке: "Я еще вернусь"

Украинский средневес впервые в карьере проиграл, к тому же нокаутом

Украинcкий боксер среднего веса Евгений Хитров в ночь на воскресенье потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. В США в шестом раунде поединка за титул WBC Silver Хитров был нокаутирован Имманувелем Алимом.

"Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повториться. Всем безграничное спасибо за поддержку! Я еще вернусь...", – написал Хитров в одной из социальных сетей, прикрепив селфи с больничной койки.

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