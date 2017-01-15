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Евгений Хитров сделал селфи на больничной койке: "Я еще вернусь" http://www.segodnya.ua/img/article/7883/59_main.1484478482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/59_tn.1484478482.jpg Украина Украинский средневес впервые в карьере проиграл, к тому же нокаутом

Евгений Хитров сделал селфи на больничной койке: "Я еще вернусь"

Сегодня, 13:07

Украинский средневес впервые в карьере проиграл, к тому же нокаутом

Евгений Хитров. Фото Instagram
Евгений Хитров. Фото Instagram

Украинcкий боксер среднего веса Евгений Хитров в ночь на воскресенье потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. В США в шестом раунде поединка за титул WBC Silver Хитров был нокаутирован Имманувелем Алимом.

"Это был самый ужасный день в моей жизни, надеюсь, он больше не повториться. Всем безграничное спасибо за поддержку! Я еще вернусь...", – написал Хитров в одной из социальных сетей, прикрепив селфи с больничной койки.

Хитров – Алим: яркие кадры боя и видео нокаута (фото,видео)
украинские боксеры, Евгений Хитров

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Источник:

Сегодня|Спорт

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