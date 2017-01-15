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Евгений Хитров впервые проиграл: украинец нокаутирован в США http://www.segodnya.ua/img/article/7883/33_main.1484466990.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/33_tn.1484466990.jpg Украина Украинский боксер среднего веса потерпел первое поражение и не смог завоевать титул WBC Silver

Евгений Хитров впервые проиграл: украинец нокаутирован в США

Сегодня, 09:56

Украинский боксер среднего веса потерпел первое поражение и не смог завоевать титул WBC Silver

Хитров проиграл в США техническим нокаутом. Фото AFP
Хитров проиграл в США техническим нокаутом. Фото AFP

Перспективный украинский боксер среднего веса Евгений Хитров потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере. В поединке, который прошел в Нью-Йорке, Хитров техническим нокаутом проиграл американцу Имманувелю Алиму.

Бой вышел невероятно напряженным. Пропустив несколько серьезных ударов в первом раунде, Хитров сумел переломить ход поединка. Однако в третьем украинец побывал в нокдауне, но сумел восстановиться и едва не отправил Алима в нокдаун. Все завершилось в шестом раунде, когда американец провел несколько точных и мощных ударов, после которых Хитров снова оказался в нокдауне. Он встал, но Алим пошел добивать и рефери бой остановил, пишет boxing-mma.com

В этом поединке Алим завоевал титул WBC Silver. Это был первый бой с участием украинского боксера в 2017 году.

28-летний Евгений Хитров одержал 14 побед и потерпел 1 поражение. На счету 23-летнего Имманувеля Илима 17 побед и 1 ничья.
украинские боксеры, боксер, Евгений Хитров

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Источник:

boxing-mma.com

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