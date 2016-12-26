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Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор" – официально http://www.segodnya.ua/img/article/7830/36_main.1482738290.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/36_tn.1482738290.jpg Украина Нападающий покидает "Шахтер" и переходит в чемпионат Турции

Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор" – официально

Сегодня, 09:44

Нападающий покидает "Шахтер" и переходит в чемпионат Турции

Евгений Селезнев. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Евгений Селезнев. Фото ФК "Шахтер"

Утром в понедельник "Шахтер" официально подтвердил, что нападающий Евгений Селезнев покидает команду и переходит в "Карабюкспор", занимающий после 16 туров 12-е место в чемпионате Турции.

С 2002 года воспитанник Академии "горняков" Евгений Селезнев прошел все этапы футбольной подготовки в "Шахтере-3" и "Шахтере-2", а в 2008-м дебютировал в составе главной команды. Именно с его гола в ворота "Тоттенхэма" начался триумфальный путь "Шахтера" в Кубке УЕФА, завершившийся завоеванием первого европейского трофея в истории клуба.

В сезоне – 2011/12 дончане стали чемпионами Украины, взяли Кубок и Суперкубок страны. Большой вклад в этот успех внес Евгений Селезнев, который с 14 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в родной клуб. В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за "Шахтер" до 74, в них забил 30 голов. Вместе с "горняками" он завоевал четыре трофея.
Шахтер Донецк, трансферы, Евгений Селезнев, чемпионат Турции, Карабюкспор

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Источники:

Сегодня|Спорт, Официальный сайт ФК "Шахтер"

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