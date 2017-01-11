"Фенербахче" заинтересовался еще одним игроком "Зари"

"Фенербахче" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" Ивану Петряку, который выступает на правах аренды за "Зарю", сообщает Turkiyegazetesi.com.tr.

Интерес к 22-летнему футболисту вызван в том числе серьезной травмой левого полузащитника/вингера Волкана Шена, который пропустит не менее месяца из-за травмы, полученной в товарищеском матче против "Денизлиспора".

Детали возможного перехода украинца, который принадлежит "Шахтеру", но выступает за "Зарю" на правах аренды до конца сезона, не раскрываются. При этом дончане имеют право досрочного отзыва игрока.

Ранее по аналогичному пути проследовал полузащитник Александр Караваев, арендованный у "Шахтера", но игравший в текущем сезоне за "Зарю".

На счету Ивана Петряка 4 гола и 4 голевых передачи в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Украины.