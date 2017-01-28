Флешмобы власти: генералы отжимаются, пограничники замирают, а министры "колдуют"

С развитием соцсетей и интернета начинают набирать популярности массовые акции — вирусные флешмобы. Не отстает и Украина: на этой неделе вслед за генералами Нацгвардии, в испытании 22 Pushup Challenge принял участие глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, отжавшись 22 раза в прямом эфире. Эстафету главный силовик страны передал коллегам в СБУ.

Работают все вирусные флешмобы по одной схеме: участник выполняет условие акции, размещает отчет в сети и обязательно передает эстафету своим знакомым. Одни акции проводят с целью сбора денег на благое дело, другие — для привлечения внимания общественности к той или иной проблеме, а некоторые — просто для развлечения. По всему миру к ним подключаются не только сотни тысяч обычных граждан, но и знаменитости, политики и даже государственные органы. "Сегодня" сделала подборку самых ярких вирусных флешмобов за последние пару лет, в которых приняли участие украинские госслужащие.

Фото С. Смоленцнев

Ice Bucket Challenge: ледяной душ в аэропорту

Еще в 2014-м украинская авиация схлестнулась в популярном тогда Ice Bucket Challenge — флешмобе, который собирал деньги на исследования бокового амиотрофического склероза. Участник должен окатить себя ледяной водой, сделать пожертвование и передать эстафету трем товарищам. Во флешмобе наравне с простыми людьми состязались известные спортсмены, политики и зведы шоубиза — в результате активисты собрали более $100 млн. У нас же, кроме прочих, присоединились аэропорты: сначала сотрудники Международного аэропорта Киев (Жуляны) приняли ледяной душ из пожарных машин, передав эстафету Одесскому аэропорту. Там для ледяного душа использовали деайсер, который в зимнее время удаляет наледь с самолетов, а деньги перечислили на поддержку украинской армии.

Фото: ngu.gov.ua

За ветеранов: пятя генералов нацгвардии отжались в поддержку бойцов

А буквально на днях генералы Нацгвардии приняли участие в набирающем обороты флешмобе 22Pushup Challenge — акция стартовала летом 2016-го в США для привлечения внимания к проблеме адаптации ветеранов после возвращения из зон боевых действий. По статистике американского департамента по делам ветеранов, ежедневно 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за трудностей с адаптацией к мирной жизни. Флешмоб заключается в том, что участники отжимаются от пола 22 раза, снимают это на видео, выкладывают ролик в сеть и передают эстафету следующему номинанту. В Украине первыми это сделали бойцы одной из аэромобильных бригад — вызов подхватили другие бойцы и даже командование. Так, генералы Национальной гвардии Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов и Виктор Ганущак влегкую отжались на камеру 22 раза во внутреннем дворике Нацгвардии и бросили вызов пограничникам.

Фото: dpsu.gov.ua

Первое апреля: янтарный слон и метла

Первоапрельский флешмоб организовали в прошлом году наши ведомства. Так, ГПС доложила о поимке циркового слона, который бежал из Беларуси в Ровенскую область на места незаконной добычи янтаря. Позже силовики признались в розыгрыше. Пошутили и в МОН: чиновники на официальном сайте признали... магию и сообщили, что министр подал заявление в Кабмин о переименовании МОН в Министерство образования и магии и, сев на метлу, исчез в небе.

Фото: dpsu.gov.ua

Манекен: Госпогранслужба застыла, как камень

Тем временем украинские пограничники в декабре 2016-го приняли участие еще в одном популярном флешмобе, Mannequin Challenge, который лавиной прокатился по всем соцсетям мира. Суть этого испытания в том, что его участники стоят неподвижно, пока между ними перемещается видеокамера. Кстати в "замершем испытании" приняли участие многие мировые знаменитости: экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, актер Том Хенкс, группа Bon Jovi и другие. Наша же Госпогранслужба отсняла один день из жизни Львовского пограничного отряда: для ролика пригласили известного комедийного певца и даже отыскали пса, который умеет замирать по команде.

Фото: Facebook/GeneralStaff

Гарри Поттер: магия в Генштабе и областях

Выход новой книги о приключениях Гарри Поттера захлестнул не только мир детской литературы, но и украинские госорганы — в апреле прошлого года в сети появился флешмоб "Гарри Поттер и...", куда вместо названия книги пользователи подставляли названия официальных документов, собственных дипломных работ, визиток и других надписей. Наш Генштаб тоже решил идти в ногу со временем и привлечь внимание к службе по контракту, опубликовав на своей официальной странице брошюру-памятку для бойцов на контракте. А чтобы было интереснее читать — к ней добавили имя знаменитого Мальчика-Который-Выжил

и пояснили: "Про такие приключения Гарри Поттера вы еще точно не читали. Вы можете посмотреть памятку и узнать сюжетные детали службы".

Фото: Twitter/OdaPoltava

Присоединилась к флешмобу в интернете и чиновники Полтавской облгосадминистрации — госучреждение опубликовало в своем официальном микроблоге шуточный документ под названием "Приключения Гарри Поттера и распоряжение Главы облгосадминистрации". Подписались госслужащие ОГА "Департаментом магии" и "Управления зельеварением".