Фонсека: "В Новый год войду с отличным настроением, так как верю – кульминацией будет наша победа"

Уходящий год для тренера "Шахтера" получился очень интенсивным

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился своими впечатлениями от уходящего года и назвал цели на следующий.

- Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Полгода я провел в "Браге", где мы добились нашей главной задачи – выиграли Кубок Португалии. Для нас это было крайне важно.

Потом наступил украинский период. Я переехал в Украину, и здесь все закрутилось совсем по-другому: суперопыт, новые люди – все иначе.

В Новый год я войду с отличным настроением, так как верю – кульминацией его будет наша победа. Мы завоюем все титулы, что запланировали.

Поздравляю всех болельщиков "Шахтера" с наступающим Новым годом и Рождеством. Хочу пожелать здоровья и счастья. Пусть сбываются мечты! Продолжайте за нас болеть, помогайте нам добиваться поставленных целей. Надеюсь, 2017 год принесет много радости вам и "Шахтеру".

Напомним, по итогам первой половины сезона "Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины и пробился в плей-офф Лиги Европы.