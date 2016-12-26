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Фонсека: "В Новый год войду с отличным настроением, так как верю – кульминацией будет наша победа" http://www.segodnya.ua/img/article/7831/21_main.1482749155.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/21_tn.1482749155.jpg Украина Уходящий год для тренера "Шахтера" получился очень интенсивным

Фонсека: "В Новый год войду с отличным настроением, так как верю – кульминацией будет наша победа"

Сегодня, 12:45

Уходящий год для тренера "Шахтера" получился очень интенсивным

Паулу Фонсека. Фото AFP
Паулу Фонсека. Фото AFP

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился своими впечатлениями от уходящего года и назвал цели на следующий.

- Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Полгода я провел в "Браге", где мы добились нашей главной задачи – выиграли Кубок Португалии. Для нас это было крайне важно.

Потом наступил украинский период. Я переехал в Украину, и здесь все закрутилось совсем по-другому: суперопыт, новые люди – все иначе.

В Новый год я войду с отличным настроением, так как верю – кульминацией его будет наша победа. Мы завоюем все титулы, что запланировали.

Поздравляю всех болельщиков "Шахтера" с наступающим Новым годом и Рождеством.  Хочу пожелать здоровья и счастья. Пусть сбываются мечты! Продолжайте за нас болеть, помогайте нам добиваться поставленных целей. Надеюсь, 2017 год принесет много радости вам и "Шахтеру".

Напомним, по итогам первой половины сезона "Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины и пробился в плей-офф Лиги Европы.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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