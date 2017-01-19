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Форум в Давосе: МККК проведет в Украине одну из самых масштабных гуманитарных операций в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7897/81_main.1484826055.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/81_tn.1484826055.jpg Украина Порошенко и Маурер провели встречу в Давосе, Маурер планирует мобилизировать 60 млн долларов для помощи Украине

Форум в Давосе: МККК проведет в Украине одну из самых масштабных гуманитарных операций в мире

Сегодня, 13:40

Порошенко и Маурер провели встречу в Давосе, Маурер планирует мобилизировать 60 млн долларов для помощи Украине

Петр Порошенко и Петер Маурер. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Петер Маурер. Фото: president.gov.ua

В ходе визита в Давос (Швейцария) президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщается, Маурер рассказал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов США, а сама гуманитарная операция МККК в Украине станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных Киеву территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.

Президент Украины обратился к Мауреру с просьбой содействовать в освобождении украинских, незаконно удерживаются на оккупированных территориях в Донбассе, Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активно защищать права Украинской в оккупированном Крыму.

Руководитель Красного Креста подчеркнул, что предан работе по помощи украинцам. Петер Маурер также высоко оценил восстановление водоснабжения на оккупированной территории.

Собеседники также договорились о визите президента МККК в Украину в ближайшее время.

Напомним, глава Киевской городской государственной администрации, председатель партии "Блок Петра Порошенко" Виталий Кличко рассказал, что Порошенко отказался от посещения "украинского завтрака", который устраивает в рамках экономического форума в Давосе бизнесмен Виктор Пинчук, из-за большого количества запланированных встреч.

Ранее о том, что Петр Порошенко посетит экономический форум в Давосе, однако не будет участвовать в завтраке Пинчука, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в понедельник, 16 января.
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"Сегодня"

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