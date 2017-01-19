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Форум в Давосе: Могерини назвала условия для отмены санкций ЕС против России http://www.segodnya.ua/img/article/7897/29_main.1484819776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/29_tn.1484819776.jpg Украина По словам евродипломата, санкции против РФ не являются обязательнй частью политики ЕС

Форум в Давосе: Могерини назвала условия для отмены санкций ЕС против России

Сегодня, 11:56

По словам евродипломата, санкции против РФ не являются обязательнй частью политики ЕС

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Решение об отмене европейских санкций в отношении России будет приниматься не в Вашингтоне, а Брюсселе. Об этом заявила сегодня, 19 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы вместе с американскими друзьями стремимся к выполнению Минских соглашений. Как только они будут выполнены – санкции будут отменены. И это решение принимается не в Вашингтоне, а в Брюсселе", – сказала Могерини журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в одном из интервью не исключил вероятность отмены антироссийских санкций, если Москва пойдет по пути дальнейшего разоружения.

"Санкции – это не обязательная часть нашей политики, а способ улучшения ситуации в Украине", – сказала Могерини.

"Мы сотрудничаем с Россией по многим вопросам. Наше отношение к некоторым из них, таким как ситуация в Украине, серьезно различается", – отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.

Напомним, в среду, 18 сентября, президент Украины Петр Порошенко в Давосе встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Федерико Могерини.
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Источник:

Интерфакс

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