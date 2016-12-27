Форвард сборной Украины Роман Зозуля может перейти в ПАОК
Греческий клуб намерен взять 27-летнего футболиста в аренду
По информации Tribuna.com, нападающий "Бетиса" Роман Зозуля может продолжить карьеру в ПАОК. Греческий клуб намерен взять 27-летнего футболиста в аренду.
Напомним, летом 2016 года Зозуля подписал с "Бетисом" контракт на три года. Форвард не сумел закрепиться в основе испанского клуба и выходил на поле всего четыре раза на замену.
В ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по "Днепру" украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.
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