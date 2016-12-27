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Форвард сборной Украины Роман Зозуля может перейти в ПАОК http://www.segodnya.ua/img/article/7835/11_main.1482837517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/11_tn.1482837517.jpg Украина Греческий клуб намерен взять 27-летнего футболиста в аренду

Форвард сборной Украины Роман Зозуля может перейти в ПАОК

Вчера, 13:14

Греческий клуб намерен взять 27-летнего футболиста в аренду

Роман Зозуля. Фото Facebook
Роман Зозуля. Фото Facebook

По информации Tribuna.com, нападающий "Бетиса" Роман Зозуля может продолжить карьеру в ПАОК. Греческий клуб намерен взять 27-летнего футболиста в аренду.

Напомним, летом 2016 года Зозуля подписал с "Бетисом" контракт на три года. Форвард не сумел закрепиться в основе испанского клуба и выходил на поле всего четыре раза на замену.

В ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по "Днепру" украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.
футбол, Роман Зозуля, Бетис, ПАОК

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Источник:

ua.tribuna.com

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