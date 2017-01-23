Французский астронавт опубликовал фотопоздравление ко Дню Соборности Украины (фото)
Песке поделился фотографией замерзшего Черного моря, сделанной из космоса
Французский астронавт Тома Песке опубликовал фото украинских берегов Черного моря в районе Белгород-Днестровского, сделанное из космоса. На фото, обнародонавнном в Twitter астронавта, хорошо видно замерзшее море.
"Там, где даже море зимой замерзает: Украина и берега Черного моря", – подписал фотографию Песке.
Фото: Twitter Песке
Where even the sea freezes in winter: Ukraine and the shores of the Black Sea. Today is Ukrainian Unity Day https://t.co/cY7RetLPnS pic.twitter.com/SC32hbefYp— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 22 січня 2017 р.
Напомним, 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно провозглашено объединение в единую соборную Украину двух государственных образований, появившихся на обломках разных империй. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности.
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