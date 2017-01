Французский астронавт опубликовал фотопоздравление ко Дню Соборности Украины (фото)

Французский астронавт Тома Песке опубликовал фото украинских берегов Черного моря в районе Белгород-Днестровского, сделанное из космоса. На фото, обнародонавнном в Twitter астронавта, хорошо видно замерзшее море.

"Там, где даже море зимой замерзает: Украина и берега Черного моря", – подписал фотографию Песке.

Фото: Twitter Песке

Where even the sea freezes in winter: Ukraine and the shores of the Black Sea. Today is Ukrainian Unity Day https://t.co/cY7RetLPnS pic.twitter.com/SC32hbefYp