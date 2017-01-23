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Французский астронавт опубликовал фотопоздравление ко Дню Соборности Украины (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/84_main.1485175638.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/84_tn.1485175638.jpg Украина Песке поделился фотографией замерзшего Черного моря, сделанной из космоса

Французский астронавт опубликовал фотопоздравление ко Дню Соборности Украины (фото)

Сегодня, 14:47

Песке поделился фотографией замерзшего Черного моря, сделанной из космоса

Тома Песке. Фото: Twitter
Тома Песке. Фото: Twitter

Французский астронавт Тома Песке опубликовал фото украинских берегов Черного моря в районе Белгород-Днестровского, сделанное из космоса. На фото, обнародонавнном в Twitter астронавта, хорошо видно замерзшее море.

"Там, где даже море зимой замерзает: Украина и берега Черного моря", – подписал фотографию Песке.

___twitterФото: Twitter Песке

Напомним, 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно провозглашено объединение в единую соборную Украину двух государственных образований, появившихся на обломках разных империй. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем соборности.
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Авторы:

Сергей Науменко, Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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