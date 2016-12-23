Футболист "Динамо" с размахом празднует День рождения дочери
Эмилию завалили кучей подарков и воздушных шариков
Первый День рождения своей дочери Эмилии полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка с супругой Маргаритой отмечают с размахом.
В соцсетях Рита поделилась праздничной фотографией, на которой малышка вся в окружении кучи воздушных шариков и подарков...
"Ровно год назад я стала МАМОЙ. Я увидела мою доченьку и весь мир перевернулся. Ты дала мне крылья . Моя жизнь!! Моя радость!! Мое счастье!!! Я так сильно тебя люблю... С Днем рождения моя принцесса. Крепкого тебе здоровья и только улыбок. Папа с мамой всегда будут рядом. Безумно любим тебя принцесса", – написала трогательный пост в соцсетях Рита, разместив фотографию дочери.
Напомним, что отпуск семейство Рыбалки провело на Мальдивских островах.
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