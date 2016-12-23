Футболист "Динамо" с размахом празднует День рождения дочери

Первый День рождения своей дочери Эмилии полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка с супругой Маргаритой отмечают с размахом.

В соцсетях Рита поделилась праздничной фотографией, на которой малышка вся в окружении кучи воздушных шариков и подарков...

"Ровно год назад я стала МАМОЙ. Я увидела мою доченьку и весь мир перевернулся. Ты дала мне крылья . Моя жизнь!! Моя радость!! Мое счастье!!! Я так сильно тебя люблю... С Днем рождения моя принцесса. Крепкого тебе здоровья и только улыбок. Папа с мамой всегда будут рядом. Безумно любим тебя принцесса", – написала трогательный пост в соцсетях Рита, разместив фотографию дочери.

Напомним, что отпуск семейство Рыбалки провело на Мальдивских островах.