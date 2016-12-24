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Футболист сборной Украины перезагружается в Доминикане http://www.segodnya.ua/img/article/7826/85_main.1482575268.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/85_tn.1482575268.jpg Украина Александр Зинченко проводит зимний отпуск в теплых краях

Футболист сборной Украины перезагружается в Доминикане

Сегодня, 12:23

Александр Зинченко проводит зимний отпуск в теплых краях

Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram

Полузащитник сборной Украины и голландского ПСВ Александр Зинченко после наступления паузы в чемпионате подался на моря.

Футболист проводит отпуск в Доминиканской республике. "Перезагрузка", – подписал свое фото с моря Зинченко.

Кстати, в Доминикане отдыхают также динамовский форвард Артем Беседин и полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.

Перезагрузка//Reboot

Фото опубликовано Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

отпуск, футболист, Доминикана, Александр Зинченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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