Футболист сборной Украины перезагружается в Доминикане
Александр Зинченко проводит зимний отпуск в теплых краях
Полузащитник сборной Украины и голландского ПСВ Александр Зинченко после наступления паузы в чемпионате подался на моря.
Футболист проводит отпуск в Доминиканской республике. "Перезагрузка", – подписал свое фото с моря Зинченко.
Кстати, в Доминикане отдыхают также динамовский форвард Артем Беседин и полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.
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