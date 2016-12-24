Футболист сборной Украины перезагружается в Доминикане

Полузащитник сборной Украины и голландского ПСВ Александр Зинченко после наступления паузы в чемпионате подался на моря.

Футболист проводит отпуск в Доминиканской республике. "Перезагрузка", – подписал свое фото с моря Зинченко.

Кстати, в Доминикане отдыхают также динамовский форвард Артем Беседин и полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.