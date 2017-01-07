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Футболистка сборной Украины на День Рождения получила огромный окорок http://www.segodnya.ua/img/article/7861/66_main.1483785672.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/66_tn.1483785672.jpg Украина Ольга Басанская показала, что получила в подарок от "шеф-повара"

Футболистка сборной Украины на День Рождения получила огромный окорок

Сегодня, 17:59

Ольга Басанская показала, что получила в подарок от "шеф-повара"

Ольга Басанская с окороком. Фото Instagram
Ольга Басанская с окороком. Фото Instagram

Футболистка сборной Украины Ольга Басанская на День Рождения, который спортсменка отмечала 6 января, получила огромный окорок. Соответствующее фото Ольга разместила в одной из социальных сетей. "Мясо вместо цветов. Вот это поздравление с Днем Рождения. Цветы все-таки были. Шефповару большой респект", – подписала фотографию спортсменка.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Ольга Басанская на клубном уровне выступает за российский "Рязань ВДВ" с 2012 года, до этого играла в украинском "Жилстрое".
женский футбол, женская сборная Украины

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Источник:

Сегодня|Спорт

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