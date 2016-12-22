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Футболисты "Стали" сделали яркое фото с украинским флагом в Таиланде http://www.segodnya.ua/img/article/7819/63_main.1482402455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/63_tn.1482402455.jpg Украина Юрий Панькив и Николай Ищенко проводят отпуск с женами в Азии

Футболисты "Стали" сделали яркое фото с украинским флагом в Таиланде

Сегодня, 12:23

Юрий Панькив и Николай Ищенко проводят отпуск с женами в Азии

Наш флаг в Таиланде. Фото Instagram
Наш флаг в Таиланде. Фото Instagram

Голкипер и защитник каменской "Стали" Юрий Панькив и Николай Ищенко ярко отдыхают в экзотической азиатской стране.

Вместе с женами бывшие игроки донецкого "Металлурга" и "Шахтера" сделали эффектное фото на фоне пейзажа в Таиланде с украинским флагом.

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флаг, футболисты, Сталь Каменское

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Источник:

Футбол 24

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