Футболисты "Стали" сделали яркое фото с украинским флагом в Таиланде Сегодня, 12:23 Просмотров: ...

Юрий Панькив и Николай Ищенко проводят отпуск с женами в Азии

Наш флаг в Таиланде. Фото Instagram

Голкипер и защитник каменской "Стали" Юрий Панькив и Николай Ищенко ярко отдыхают в экзотической азиатской стране. Вместе с женами бывшие игроки донецкого "Металлурга" и "Шахтера" сделали эффектное фото на фоне пейзажа в Таиланде с украинским флагом.