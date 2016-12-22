Футболисты "Стали" сделали яркое фото с украинским флагом в Таиланде
Юрий Панькив и Николай Ищенко проводят отпуск с женами в Азии
Голкипер и защитник каменской "Стали" Юрий Панькив и Николай Ищенко ярко отдыхают в экзотической азиатской стране.
Вместе с женами бывшие игроки донецкого "Металлурга" и "Шахтера" сделали эффектное фото на фоне пейзажа в Таиланде с украинским флагом.
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