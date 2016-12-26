ГАИ по-новому: в Украине появится дорожная полиция

удет патрулировать трассы страны, хотят запустить уже этим летом. Об этом сообщают в МВД. Какой будет новая служба, кого туда наберут и какую зарплату будут получать "новые гаишники", узнавала "Сегодня".

Как рассказали "Сегодня" в МВД, дорожная полиция полностью заменит ГАИ на дорогах за городом. "Сейчас на большинстве трасс еще работает ГАИ. Работа дорожной полиции не будет в корне отличаться от задач патрульной, но станет более специализированной, — объяснил нам спикер МВД Артем Шевченко. — Патрульные работают в черте города, а дорожная полиция будет следить только на трассах государственного и международного значения". К лету первые патрули выйдут на трассы, перечень которых будет постепенно расширяться, а к концу 2017 года планируют охватить все дороги страны. На груди новых инспекторов будет видеокамера для фиксации происходящего, как у патрульных, а вместо традиционной "полосатой палки" — жезл с красным диском на конце, мол, такой лучше заметен на дороге. А вот зарплату "дорожникам" планируют установить на том же уровне, как у патрульных полицейских — около 8 тыс. грн в месяц. По словам Шевченко, для патрулей также закупят новые авто, но сколько штук и сколько на это потратят, не уточнил.

ОТБОР. По словам замглавы Нацполиции Константина Бушуева, в августе на трассы выйдут около 1500 новых дорожных полицейских, а к декабрю — еще 1100 человек. Для их отбора МВД объявит конкурс, который будет включать в себя два этапа. "Для участия в нем нужно будет подать пакет документов, заполнить анкету, — рассказал "Сегодня" спикер МВД Артем Шевченко. — Затем кандидаты пройдут детальный отбор полицейской комиссии (тест на знание законодательства, физподготовку, состояние здоровья. — Авт.) и пройдут обучение". Работать в дорожную полицию приглашают людей любой специальности, в том числе бывших сотрудников ГАИ. "Если работник оставил службу, но отвечает всем требованиям и прошел отбор — я не вижу преград для его работы в подразделении", — говорит Бушуев. По его словам, дорожная полиция будет следить за соблюдением ПДД на трассах и даже, в случае необходимости, задерживать преступников.

ФОРМА. Помимо запуска новых подразделений, в следующем году в Украине хотят дозакупить новую униформу для полиции. Об этом заявил Бушуев. По его данным, форму хотят закупить для патрульных, участковых, ювенальной полиции, дежурной службы и спецподразделений. Нужно на это более 1 млрд гривен. "Разные части формы изнашиваются по-разному. Где-то нужно закупить куртки, а где-то — штаны. В прошлом году полностью обеспечить патрульных формой мы не смогли, поэтому докупим в этом году", — пояснил нам Бушуев. По его словам, из бюджета в этом году на форму планируют выделить примерно те же 100 млн грн, как и в прошлом году, а остальное также покрыть за счет иностранных партнеров из Канады, Японии, США, Китая и Польши.

Сами же полицейские не скрывают, что закупленная форма оказалась некачественной и быстро пришла в негодность. "Выдали форму из синтетики и большего размера, — рассказал нам патрульный из Северодонецка Сергей. — Штаны после стирки полиняли, и пришлось за свои деньги покупать черные брюки и футболки, которые внешне похожи на форму патрульного".