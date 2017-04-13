Где в Украине самые дешевые и самые дорогие продукты

Сегодня, 07:19

По данным Госстатистики на начало апреля, цена корзины из топ-10 самых необходимых продуктов колеблется от 236 до 275 грн

Фото: nikvesti.com
Фото: nikvesti.com

В Украине продолжают дорожать продукты. Об этом говорят последние данные Госслужбы статистики, которая мониторит стоимость основных товаров каждые 10 дней. За полгода на 10—20% выросли цены на молоко, мясо, колбасы. Но есть и снижение — несмотря на приближающуюся Пасху, на 20% подешевели яйца, а борщнабор на 5% . "Сегодня" подсчитала, в каких регионах теперь дороже и дешевле всего накрыть пасхальный стол, купив для него 10 самых необходимых продуктов (см. инфографику).

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ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ. Как видно из инфографики, цены по регионам на многие продукты отличаются существенно. Например, самый дешевый хлеб пекут в Запорожской области, там он стоит меньше 10 грн за буханку, при том, что зарплаты запорожане получают не самые низкие (почти 6000 грн в месяц). А вот достаточно небогатая Житомирщина, где средние заработки не достигают и 5000 грн, лидирует не только по ценам на хлеб (14,48 грн/буханка), но и на вареную колбасу. К примеру, она там дороже, чем в Киеве (средняя зарплата почти 10 тыс. грн) — 76 грн/кг против 71. Самая дешевая "варенка" — в Луганской области, всего 48,57 грн/кг. Также на Луганщине самое дешевое молоко — всего 13,5 грн/л против 16,4 грн/л в Днепропетровской области, где оно дороже всего.

На Днепропетровщине и самое дорогое среди регионов мясо — килограмм свинины там стоит почти 85 грн, недотянув всего 60 копеек до столичных цен. Закарпатье отличилось самой дорогой бакалеей — так гречка и сахар там стоят на 2—3 ­грн/кг больше, чем в других регионах. Наконец, борщнабор самый дешевый на Львовщине, а самый дорогой — в Черновицкой области. Парадоксальное подешевение яиц перед Пасхой не коснулось Донецкой области — там десяток стоит 13,27 грн. Это на 40% дороже, чем в той же Черновицкой области, где цены на них самые низкие, всего 9,57 грн за десяток.

СТОЛ НА ПАСХУ. Подсчеты показали, что средняя стоимость продуктов в регионах не сильно отличается. Так, закупки для пасхального стола мяса, колбасы, яиц, муки, сахара, молока, необходимых для того, чтобы испечь праздничные куличи, а также овощей, обойдутся везде в 250—270 грн. Причина в том, что дороговизна одних продуктов, например, мяса, колбасы перекрывается более низкой стоимостью других — молока, хлеба, бакалеи, овощей. Самая дорогая корзинка получилась на Житомирщине, там надо уплатить 275 грн за 10 позиций из инфографики (по килограмму каждого продукта). Это даже больше на 2 грн, чем в Киеве. А самая дешевая корзинка — в прифронтовой Луганской области (236 грн).

По словам эксперта по торговле Владимира Молчанова, это вызвано невысоким качеством ряда местных продуктов: "Не может съедобная вареная колбаса стоить 48 грн/кг, а молоко — 13 грн/л". Обвал цен на яйца директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объясняет затовариванием рынка: "Производители нарастили производство яиц в расчете на увеличение экспорта, но просчитались. Цены могут упасть еще на гривню за десяток". Также Дорошенко обещает стабильные цены на мясо, мол, предел пока достигнут. А молочка должна даже подешеветь из-за снижения закупочных цен на молоко.

 
продукты, цены, хлеб, молоко, мясо, колбаса, яйца
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Авторы:

Александр Панченко, Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

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