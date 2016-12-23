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Гендиректор "Шахтера": "Игра и голы Эдуардо останутся в памяти болельщиков навсегда" http://www.segodnya.ua/img/article/7825/94_main.1482518449.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/94_tn.1482518449.jpg Украина Хорватский футболист с бразильскими корнями покинул донецкий клуб

Гендиректор "Шахтера": "Игра и голы Эдуардо останутся в памяти болельщиков навсегда"

Вчера, 20:40

Хорватский футболист с бразильскими корнями покинул донецкий клуб

Эдуардо. Фото AFP
Эдуардо. Фото AFP

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал уход из команды нападающего Эдуардо.

"Хорватский нападающий Эдуарду завершил выступления в "Шахтере". В общей сложности за 6 сезонов он провел за клуб 173 матча. Дуду, огромное тебе спасибо за профессионализм, самоотдачу, за каждый из 57 мячей, забитых за "Шахтер"!

Расставаться всегда грустно, но уверен, в памяти и сердцах болельщиков твоя игра, твой футбол, твои голы останутся навсегда! Удачи тебе и всего наилучшего! Спасибо, Дуду!", – написал Палкин на своей странице в Facebook.

В составе "Шахтера" Эдуардо завоевал 11 трофеев – четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Эдуардо

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Источник:

Сегодня|Спорт

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