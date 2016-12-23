Гендиректор "Шахтера": "Игра и голы Эдуардо останутся в памяти болельщиков навсегда"
Хорватский футболист с бразильскими корнями покинул донецкий клуб
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал уход из команды нападающего Эдуардо.
"Хорватский нападающий Эдуарду завершил выступления в "Шахтере". В общей сложности за 6 сезонов он провел за клуб 173 матча. Дуду, огромное тебе спасибо за профессионализм, самоотдачу, за каждый из 57 мячей, забитых за "Шахтер"!
Расставаться всегда грустно, но уверен, в памяти и сердцах болельщиков твоя игра, твой футбол, твои голы останутся навсегда! Удачи тебе и всего наилучшего! Спасибо, Дуду!", – написал Палкин на своей странице в Facebook.
В составе "Шахтера" Эдуардо завоевал 11 трофеев – четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.
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