Гендиректор "Шахтера": "Игра и голы Эдуардо останутся в памяти болельщиков навсегда"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал уход из команды нападающего Эдуардо.

"Хорватский нападающий Эдуарду завершил выступления в "Шахтере". В общей сложности за 6 сезонов он провел за клуб 173 матча. Дуду, огромное тебе спасибо за профессионализм, самоотдачу, за каждый из 57 мячей, забитых за "Шахтер"!

Расставаться всегда грустно, но уверен, в памяти и сердцах болельщиков твоя игра, твой футбол, твои голы останутся навсегда! Удачи тебе и всего наилучшего! Спасибо, Дуду!", – написал Палкин на своей странице в Facebook.

В составе "Шахтера" Эдуардо завоевал 11 трофеев – четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.