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Гендиректор "Шахтера" – об уходе Вячеслава Шевчука: "Вместе с ним уходит в историю целая эпоха" http://www.segodnya.ua/img/article/7835/33_main.1482839794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/33_tn.1482839794.jpg Украина Сергей Палкин прокомментировал уход футболиста, который дебютировал в команде 16 лет назад

Гендиректор "Шахтера" – об уходе Вячеслава Шевчука: "Вместе с ним уходит в историю целая эпоха"

Вчера, 13:56

Сергей Палкин прокомментировал уход футболиста, который дебютировал в команде 16 лет назад

Сергей Палкин и Вячеслав Шевчук. Фото Facebook
Сергей Палкин и Вячеслав Шевчук. Фото Facebook

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал новость о том, что многолетний защитник донецкого клуба Вячеслав Шевчук уходит из команды, проведя за нее 239 матчей.

Напомним, что сегодня стало известно, что Шевчук завершил карьеру игрока в "Шахтере", а о дальнейших его планах станет известно позже.

"16 лет назад двадцатилетний защитник Вячеслав Шевчук дебютировал в донецком "Шахтере". Шли годы, в клубе многое менялось: приходили и уходили тренеры, появлялись и исчезали игроки, строились стадионы, но одно оставалось неизменным – это Слава Шевчук на левом фланге обороны "горняков". Он провел за "Шахтер" 239 матчей, завоевал 20 трофеев. За 14 сезонов работы в клубе Вячеслав стал живой футбольной легендой, символом профессионализма, примером строжайшей спортивной дисциплины и стопроцентной самоотдачи. Своим ответственным отношением к тренировкам и упорным трудом он заслужил искреннее уважение партнеров по команде и национальной сборной! Сегодня Вячеслав Шевчук покидает "Шахтер"... Вместе с ним уходит в историю целая эпоха становления и развития нашего клуба. Уверен, если бы мы были на "Донбасс Арене", 50 000 болельщиков аплодировали бы Вячеславу стоя. И он этого действительно заслуживает. Спасибо, Слава! Браво, легенда!", – написал Палкин в Facebook.
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Вячеслав Шевчук

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Сегодня|Спорт

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