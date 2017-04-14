Генерал Назаров переложил вину за Ил-76 на Муженко

Генерал-майор Виктор Назаров, который признан виновным по делу о сбитом боевиками в Луганской области самолета Ил-76 с 49 десантниками, не считает себя виновным и переложил вину на начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Он считает решение суда несправедливым. По его словам, он не отдавал никаких приказов, а лишь подписывал документы вышестоящего руководства.

"Определили человека, на которого можно все это повесить – эти 49 жизней, и пытались потом под этого конкретного человека собрать доказательства. Каким образом выполнялся и организовывался этот перелет мне неизвестно – это была полностью ответственность руководителя оперативной группы ", – говорит Назаров.

Он отметил, что на тот момент руководил операцией Виктор Муженко, который был на тот момент руководителем антитеррористического цента. В свою очередь сам Назаров занимался лишь подготовкой приказов и доведения их до исполнителей.

"Муженко дал мне указание подготовить соответствующее распоряжение. Как начальник штаба я эту работу организовал. В этом случае мной была направлена заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задачи, непосредственно распоряжение отдавалось генеральным штабом и соответственно командованием воздушных сил", – рассказал генерал.

Как сообщалось, 27 марта Павлограский горрайсуд приговорил генерала Виктора Назарова к 7 годам тюрьмы в связи с катастрофой транспортного самолета Ил-76 на Донбассе в 2014 году. Его признали виновным в небрежном отношении к военной службе в боевой обстановке.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он воспламенился и упал. На его борту пребывали 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.