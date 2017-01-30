Генерал пояснил, почему армия не вышла на Майдан и не отбила Крым

Украинская армия не приняла ни одну из сторон противостояний на Майдане в 2014 году, так как не может быть втянута в политику, а на защиту Крыма не была готова. Об этом рассказал в интервью "Апострофу" экс-глава Генштаба, генерал-лейтенант Юрий Думанский.

"В МВД не хватало сил, чтобы противостоять тем людям, которые вышли на улицы Киева. Кроме того, в разных регионах страны стихийно возникали такие Майданы: во Львове, Хмельницком, Одессе, Николаеве. Машина насилия в лице МВД и СБУ не имела ресурса, и они стали требовать, чтобы ВСУ дополнительно выделили силы и средства. Планировалось, что ВСУ должны будут передать военные части внутренним войскам, чтобы усилить противодействие. ВСУ постепенно могли втянуть в этот конфликт. Тогда мы отказались от этого, ведь передача военных частей противоречит закону", – рассказал Думанский.

По его словам, в Генштаб поступали предложения от разных сторон противостояния на Майдане перейти на их сторону.

"Но мы понимали, что военные должны быть вне политики и иметь свою позицию. Главным своим заданием мы тогда считали сохранить целостность государства. Мы понимали, что могут вмешаться внешние игроки, что и случилось в Крыму и на Донбассе", – подчеркнул генерал, добавив, что к противостоянию с РФ не были готовы военные руководители.

По его мнению, несмотря на почти 200-тысячное войско, на момент аннексии Крыма украинская армия не была готова к боевым действиям.

"Они (военное и политическое руководство страны – ред.) не были готовы морально к тем вызовам, которые требовали ответственных решений. Меня часто спрашивают: неужели тогда у нас не было армии? В то время у нас было 186 тысяч личного состава. Но чтобы оценивать армию, нужно понимать, что есть определение ее уровня боеготовности к выполнению заданий. Мы имели тот комплект войск, который позволял нам в мирное время решать некоторые вопросы. Чтобы войти в военный конфликт, нам нужно было провести мобилизационное развертывание. Для этого нужно было время. В 2014 году у армии был штат мирного времени. Но есть штат военного времени, а это другие ресурсы и другое расходование средств. На то время штат мирного времени занимался постоянной боевой и оперативной подготовкой. Но армия не была готова психологически выполнять задачи и принимать решения непосредственно в процессе столкновения, боевых действий, когда нужно было применить оружие, нажать на курок. Это было сложно", – пояснил Думанский.