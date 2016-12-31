Геращенко рассказала, для чего Кремлю нужны украинские пленные

Она напомнила, что решения по освобождению пленных принимают не главари боевиков, а Москва.

Украинские заложники для России, как козырь в рукаве, которым она шантажирует Украину и мир. Об этом в эфире "5 канала" рассказала вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Она напомнила, что решения по освобождению пленных принимают не главари боевиков, а Москва.

"Вопрос заложников стало одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить – принимают не Игорек и Саша (Плотницкий и Захарченко – ред.), а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", – сказала Геращенко, которая также является представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 29 декабря украинская сторона в качестве жеста доброй воли передала боевикам т. н. "ДНР" 15 их пособников. Это стало ответным действием на "жест доброй воли" со стороны боевиков, которые 27 декабря отдали Украине двух пленных женщин, которые удерживались боевиками в "ДНР". Украинская сторона считает, что выдача двух пленных поможет ускорить весь процесс по освобождению заложников.

Как заявлял советник главы СБУ Юрий Тандит, во время передачи 15 осужденных в Украине за терроризм указанные люди благодарили, а боевики не выражали радости по поводу происходящего. По его словам, Украина готова идти дальше, только чтобы освободить своих 48 людей, которых удерживают на оккупированных территориях.