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Германия выплатит компенсацию семье убитого во время теракта в Берлине украинца http://www.segodnya.ua/img/article/7827/17_main.1482584381.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/17_tn.1482584381.jpg Украина Родственники погибшего получат 10 тысяч евро

Германия выплатит компенсацию семье убитого во время теракта в Берлине украинца

Сегодня, 14:58

Родственники погибшего получат 10 тысяч евро

Германия выплатит компенсацию семье убитого во время теракта в Берлине украинца. Фото: AFP
Германия выплатит компенсацию семье убитого во время теракта в Берлине украинца. Фото: AFP

Германия выплатит компенсацию в размере 10 тысяч евро семье гражданина Украины, погибшего во время теракта в Берлине 19 декабря. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тысяч евро: об этом сообщаем его дочери", – написал он в Twitter.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Согласно последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

23 декабря полиция Германии официально подтвердила, что среди погибших есть гражданин Украины.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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