Германия выплатит компенсацию семье убитого во время теракта в Берлине украинца

Германия выплатит компенсацию в размере 10 тысяч евро семье гражданина Украины, погибшего во время теракта в Берлине 19 декабря. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тысяч евро: об этом сообщаем его дочери", – написал он в Twitter.

Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Согласно последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

23 декабря полиция Германии официально подтвердила, что среди погибших есть гражданин Украины.