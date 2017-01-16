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Гимн Украины: как утвердили музыку и меняли слова http://www.segodnya.ua/img/article/7886/60_main.1484571325.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/60_tn.1484571325.jpg Украина В официальной версии только шесть строк, а впервые гимн спели в Перемышле

Гимн Украины: как утвердили музыку и меняли слова

Сегодня, 14:54

В официальной версии только шесть строк, а впервые гимн спели в Перемышле

Гимн Украины: как утвердили музыку и меняли слова
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

15 января исполнилось 25 лет со дня утверждения Верховной Радой музыки к гимну Украины, автором которой стал композитор Михаил Вербицкий. Но если с мелодией разногласий никогда не возникало, то текст главной песни страны в дальнейшем не раз переписывали. В результате его окончательный вариант был утвержден парламентом только 14 лет назад. "Сегодня" вспомнила необычные факты из истории нашего гимна и узнала, как к нему сейчас относятся украинцы и считают ли они, что слова нужно изменить. 

ИСТОРИЯ. Стихотворению, которое легло в основу гимна Украины, более 150 лет. Павел Чубинский написал "Ще не вмерла Україна" еще в 1862 году. Изначальный текст содержал четыре куплета и знаменитый рефрен (повторяющийся куплет) "душу й тіло ми положим...". Музыка на слова Чубинского была написана только через три года, а гимном Украинской Народной Республики песня стала уже в 1917 году. 

Кстати, в официальной версии нашего гимна всего шесть строчек: первый куплет и строки заканчивающиеся "...и покажем, що ми, браття, козацького роду". Именно в таком виде текст гимна утвердил президент Леонид Кучма в 2003 году.

А музыка гимна, авторства Вербицкого, впервые была исполнена вместе с текстом в духовной семинарии Перемышля в 1863 году. Композитор-священник так вдохновился стихотворением, что даже сам исполнил свою музыку.

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Гимн впервые был исполнен в стенах духовной семинарии

МНЕНИЯ. Недовольные текстом гимна были всегда. Особенно критикам песни не нравилась первая строка — "Ще не вмерла Україна...", — и под давлением общественности ее официально заменили на "Ще не вмерла України ні слава, ні воля..." в 2003 году.

Но даже несмотря на это, недовольные остались.

Согласно опросу 6 тысяч читателей "Сегодня" на сайте, 54% ответивших считают гимн нашей страны депрессивным, 30% им вполне довольны, а 2% даже выразили желание принять участие в написании нового варианта песни.

"Так думают те, для кого гимн не символ патриотизма. Во время обороны донецкого аэропорта солдаты кричали гимн до хрипа, — рассказывает военный психолог Андрей Козийчук. — Никто не задумывается о том, депрессивный ли его текст. Сейчас он дорог таким, какой он есть. Изменить его уже невозможно".

НАКАЗАНИЕ. Напомним, за надругательство над гимном можно даже попасть в тюрьму, это подпадает под статью 338 Уголовного кодекса. Наказание по ней — от 850 грн штрафа до ареста на срок до 6 месяцев.

У немцев – о мире, у французов – о войне

Несмотря на воинственные строки "згинуть наші воріженьки", наш гимн во многом похож на другие главные песни других стран мира. Ведь большинство гимнов написаны много веков назад и посвящены борьбе за независимость. К примеру, французская "Марсельеза" призывает солдат взяться за оружие, "чтобы нечистая кровь напоила поля". Гимн США "Знамя, усыпанное звездами" посвящен национальному флагу, который развевается на поле брани после победы: "Ждет могилы вас тлен, только звездный наш флаг не умрет никогда", — поют американцы. Китайцы также поют о свободе, призывая встать на защиту страны: "Вставай, кто рабства больше не хочет". А вот жители Великобритании взывают к Богу — "Боже, храни Королеву, которая защищает наши законы". Зато добрый и мирный гимн, неожиданно, у немцев — в нем поется о народном счастье: "Единство, право и свобода! Давайте будем к этому стремиться".
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Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

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