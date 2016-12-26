Гимнастка Анна Ризатдинова катается на лыжах в Куршавеле

После эмиратских пляжей наша "художница" поехала в Альпы

Одна из самых красивых украинских спортсменок Анна Ризатдинова продолжает наслаждаться элитным отдыхом. Пляжи Объединенных Арабских Эмиратов Ризатдинова сменила на популярный горнолыжный курорт во французских Альпах Куршавель. Там Анна катается на лыжах.

"Самая красивая Снегурочка!" – пишут поклонники гимнастки по ее фото в соцсетях.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье.