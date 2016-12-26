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Гимнастка Анна Ризатдинова катается на лыжах в Куршавеле http://www.segodnya.ua/img/article/7831/69_main.1482753771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/69_tn.1482753771.jpg Украина После эмиратских пляжей наша "художница" поехала в Альпы

Гимнастка Анна Ризатдинова катается на лыжах в Куршавеле

Сегодня, 13:58

После эмиратских пляжей наша "художница" поехала в Альпы

Анна Ризатдинова. Фото Instagram
Анна Ризатдинова. Фото Instagram

Одна из самых красивых украинских спортсменок Анна Ризатдинова продолжает наслаждаться элитным отдыхом. Пляжи Объединенных Арабских Эмиратов Ризатдинова сменила на популярный горнолыжный курорт во французских Альпах Куршавель. Там Анна катается на лыжах.

"Самая красивая Снегурочка!" – пишут поклонники гимнастки по ее фото в соцсетях.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье.

I wish everyone wonderful holidays!!!a lot of lve, kindness and warmth !!! #courchevel #Ski

Фото опубликовано Anna Rizatdinova (@annarizatdinova)

отдых, Куршавель, художественная гимнастика, Анна Ризатдинова, гимнастка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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