Глава МИД Турции на этой неделе посетит Украину
В ходе встречи будут обсуждаться все вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также новые возможности для будущего сотрудничества
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит 9-10 февраля текущего года Украину. Об этом сообщает сайт турецкого внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу посетит Украину 9-10 февраля 2017 года по случаю пятого заседания совместной группы стратегического планирования, которая функционирует в рамках стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной", – говорится в сообщении на сайте МИД Турции.
Согласно информации, в ходе встречи будут обсуждаться все вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также новые возможности для будущего сотрудничества.
"Кроме того, обе стороны обменяются мнениями касательно актуальных региональных и международных вопросов с особым акцентом на ситуацию с крымскими татарами, а также на события в восточных регионах Украины", – говорится в сообщении.
Также, согласно информации, запланировано подписание "Плана консультаций" между министерствами иностранных дел двух стран по итогам переговоров.
Вы сейчас просматриваете новость "Глава МИД Турции на этой неделе посетит Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии