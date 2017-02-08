Глава МИД Турции на этой неделе посетит Украину

Сегодня, 15:27

В ходе встречи будут обсуждаться все вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также новые возможности для будущего сотрудничества

Глава МИД Турции собирается в Украину. Фото: slovoidilo.ua
Глава МИД Турции собирается в Украину. Фото: slovoidilo.ua

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит 9-10 февраля текущего года Украину. Об этом сообщает сайт турецкого внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу посетит Украину 9-10 февраля 2017 года по случаю пятого заседания совместной группы стратегического планирования, которая функционирует в рамках стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной", – говорится в сообщении на сайте МИД Турции.

Согласно информации, в ходе встречи будут обсуждаться все вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также новые возможности для будущего сотрудничества.

"Кроме того, обе стороны обменяются мнениями касательно актуальных региональных и международных вопросов с особым акцентом на ситуацию с крымскими татарами, а также на события в восточных регионах Украины", – говорится в сообщении.

Также, согласно информации, запланировано подписание "Плана консультаций" между министерствами иностранных дел двух стран по итогам переговоров.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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