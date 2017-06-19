Глава Нацгвардии: Украина – щит для Запада, который боится Россию

Сегодня, 10:43

Европейские страны понимают, что если РФ пройдет Украину, под ударом окажутся они, отметил Аллеров

ВСУ защищают не только Украину, но и Европу. Фото: AFP
ВСУ защищают не только Украину, но и Европу. Фото: AFP

И сильные, и слабые государства бояться конфликтовать с Россией и становится их врагом из-за Украины. Об этом рассказал в интервью "Апострофу" командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров.

По его словам, несмотря на поддержку Украины со стороны Запада, даже сильные государства боятся вступать в противостояние с Россией.

"Сегодня есть много тех, кто хочет подставить нам плечо в борьбе за реальную независимость. Вместе с тем Украина остается щитом, буфером между Европой и Россией, которой панически боятся как сильные государства, так и слабые. Балтийские страны – на нашей стороне. Они понимают: сразу после Украины под ударом окажутся они. Поляки тоже понимают это. Мне приходилось общаться с военно-политическим руководством Турции, которая имеет мощную, одну из самых активных и сильных армий в НАТО. Так они там тоже панически боятся России, того нашествия, которое повалит, если начнется какое-то противостояние", – сказал Аллеров.

Он добавил, что из-за боязни России, мир проводит тонкую и осторожную политику, потому что никто не хочет иметь Россию врагом.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что Украина прикрывает собой Европу от миллионной российской армии и ей требуется поддержка Запада в этом. Он считает, что страны НАТО оказались не готовы к российской агрессии.

В свою очередь вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене признала, что Украина является главным защитником для Европы от России.
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