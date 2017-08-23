Глава СБУ призывает украинцев не ездить на заработки в Россию

Ситуация с украинцами, которых российские спецслужбы намеревались использовать для совершения терактов на территории РФ для дальнейшей дискредитации Украины, могла иметь серьезные негативные последствия не только для Украины, но и в целом европейской безопасности. Об этом заявил, считает глава СБУ Василий Грицак.

"Эта информация имеет чрезвычайную важность, как мы считаем, поскольку она касается не только Украины, но и могла иметь катастрофические последствия для европейской безопасности", – рассказал глава СБУ.

Он обратил внимание, что в упомянутом недавнем случае российские спецслужбы фактически готовили провокацию.

"Скорее всего, это наше допущение… Должен был быть обязательно какой-то большой теракт или диверсия со значительными жертвами, а во всех последующих местах могли быть найдены взрывчатка или "закладки", химические вещества которые должны были бы быть аналогичными тем, которые могли найти на дне рюкзаков (у украинцев – Ред.)", – сообщил Грицак.

Глава украинской спецслужбы рассказал, что украинцы, которых пыталась использовать ФСБ, должны были быть обвинены не только в терактах: в одной из инструкций "речь идет об уничтожении человека якобы на заказ прокурора Самарской области".

Глава СБУ подчеркнул, что спецслужбы РФ как минимум две группы направили в Россию для "отработки спектакля возможной подготовкой украинскими гражданами-"АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".

"Мы не убеждены, что мы взяли всех членов группы. Мы задержали человека, зовут его Игорь, и он подтвердил, что играл роль куратора группы, которая выезжала в Россию", – рассказал Грицак.

"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", – отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ФСБ готовит в Украине теракты и громкие убийства – глава СБУ

По приблизительным данным, рассказал Грицак, около 2 млн украинцев находится на территории РФ как люди, выехавшие на заработки.

"Мы проводим контрразведывательную работу после их возвращения, проводим так называемые контрразведывательные опросы, и мы впечатлены количеством так называемых вербовочных подходов к простым украинцам: не обязательно это должны быть квалифицированные работники… мы впечатлены количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед ними РФ", – добавил Грицак.

Он обратился к украинцам: "Россия ведет активное агентурное проникновение в Украину. Я обращаюсь к украинцам… прошу: пожалуйста, это неправильно сейчас ехать на заработки в Россию. Я пойму нашего гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию…"

По его словам, люди, которые едут на заработки в РФ, могут быть "явно или вслепую использованы для постановок российских спецслужб".