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Глава Укргидрометцентра рассказал, какая погода в ближайшие дни ждет украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7860/8_main.1483705605.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/8_tn.1483705605.jpg Украина По словам Кульбиды, циклон уйдет с территории Украины 9 января, поэтому, начиная с 10 января, будет отмечаться постепенное повышение температуры воздух

Глава Укргидрометцентра рассказал, какая погода в ближайшие дни ждет украинцев

Сегодня, 14:21

По словам Кульбиды, циклон уйдет с территории Украины 9 января, поэтому, начиная с 10 января, будет отмечаться постепенное повышение температуры воздух

Кульбида. Фото: dsns.gov.ua
Кульбида. Фото: dsns.gov.ua

Над югом Украины образовался циклонический вихрь, который пройдет на север по территории страны и будет сопровождаться значительным понижением температуры воздуха и сильными осадками. Об этом в пятницу на заседании межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно осложнения погодных условий заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, передает Укринформ.

"Сегодня уже над югом Украины образовался циклонный вихрь, который медленно будет продвигаться в северном направлении по территории Украины", – сказал Кульбида.

По его словам, погодные условия уже усложнились на территории Одесской и Николаевской областей, где наблюдаются "очень сильные снегопады, очень малая видимость на дорогах". Он подчеркнул, что скорость ветра в этих областях достигает 20-22 м/с.

"На протяжении 6-7 января осложнение погодных условий ожидается также в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях – это сильные снегопады, вьюги, снежные заносы", – отметил руководитель Укргидрометцентра.

Он сообщил, что больше всего осадков выпадет на Одесчине и Николаевщине, увеличение снежного покрова в этих областях ожидается на 30-35 сантиметров, в Кировоградской – 25-30 сантиметров, Черкасской, Полтавской и Сумской – 20-25 сантиметров.

Что касается Черниговской, Винницкой, Киевской областей, то здесь ожидается увеличение высоты снежного покрова от 13 до 19 сантиметров. Совершенно спокойной ситуация будет в западных регионах, уточнил Кульбида.

"Однако в этот период погодные условия будут чрезвычайно контрастными, поскольку если взять восточные области и юго-восток Украины, температура воздуха будет составлять около нуля. В этом регионе есть высокая вероятность образования гололеда, налипания мокрого снега и гололеда на проводах, деревьях, дорогах", – отметил он.

Кульбида также подчеркнул, что в западных и северных областях будет наблюдаться снижение температурного режима. В ночные часы минимальная температура будет составлять от 14 до 19 градусов мороза, местами будет опускаться до – 20...- 25 градусов.

"Это касается западных и северных областей, а также Винницкой, частично Черкасской и Кировоградской областей", – отметил он.

Директор Укргидрометцентра добавил, что циклон уйдет с территории Украины 9 января, поэтому, начиная с 10 января, будет отмечаться постепенное повышение температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что Украину на Рождество завалит снегом: выпадет до 35 сантиметров осадков.
Украина, погода, циклон, кульбида, укргидрометцентр

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