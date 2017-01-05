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Главное в армии – не танки, главное – это воин: Гройсман о приоритетах в обороной стратегии Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7858/19_main.1483631753.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/19_tn.1483631753.jpg Украина Премьер рассказал о Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года и роли оборонной сферы

Главное в армии – не танки, главное – это воин: Гройсман о приоритетах в обороной стратегии Украины

Сегодня, 17:55

Премьер рассказал о Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года и роли оборонной сферы

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Украинское войско возрождается, и правительство прилагает все усилия для развития своего приоритета – национальной обороны и безопасности и обеспечения украинского воина. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Думаю, все видят, что украинская армия возрождается. Я работал в правительстве в 2014 году вице-премьером, я видел, в каком состоянии была наша армия. Когда выводили из резерва в боевую готовность технику – это было ужасно. Все было непригодно. А сейчас войско восстановлено. На самом деле главное в армии – не танки, главное – это воин. Наши воины – они действительно мужественные, встречаешься с парнями и видишь в них истинную силу, мощь и дух. Насколько они сильные, патриотические – это просто вдохновляет", – отметил он.

"Наша первоочередная задача как правительства – и она содержится в приоритетах программы действий правительства – это оборона и безопасность: как внешняя, так и внутренняя. И мы будем все делать для того, чтобы армия была обеспечена. Чтобы воин имел зарплату, нормальное обмундирование, нормальное оружие, чтобы мы имели высокотехнологичное оружие, которое сейчас является очень важным. Это процесс, но мы уже много в этом прошли", – убежден Гройсман.

Премьер-министр отметил, что сфера национальной обороны и безопасности определена одним из приоритетов, в частности, в презентованном в декабре Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года.

Среди определенных в нем других приоритетов – экономическое развитие, надлежащее управление, верховенство права и развитие человеческого капитала.

"Пять приоритетов, четких, с конкретными задачами. Это все те вещи, которые позволят нам в среднесрочной перспективе получить результат", – отметил Гройсман.

Глава правительства добавил, что Среднесрочный план – это четкий, структурированный документ, который был инклюзивно разработан министерствами, с экспертами министерств. Теперь правительство предложило план для публичного обсуждения в течение месяца.

"По большому счету, украинские граждане ждут от нас четкого видения, где мы находимся, куда мы идем и какое наше будущее. Мы даем им такой ответ, предлагая нашу стратегию", – отметил премьер.

"Мы хотим, чтобы это был совместный документ – экспертной среды, общества и правительства. Тогда он будет обречен на успех, потому что всех будет объединять идея его выполнения. И это не какой-то очередной прожект, который часто политики делают ради собственного пиара", – добавил он.

"Мы не видим программу оторванной от оперативных задач. Ежедневно, ежесуточно мы объединяем два направления – оперативное управление и стратегическое. Я всегда говорю, что самый убедительный критерий – это когда ты выходишь на улицу: можешь ли ты смотреть людям в глаза. Вот я и стараюсь сделать все, чтобы нашей команде не надо было прятать глаза от людей", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, Гройсман рассказал о том, как Кабмин борется с бедностью в Украине.

Кроме того, глава Кабмина сообщил о ликвидации крупнейшей коррупционной схемы в стране.

Гройсман также рассказал о том, как связана цена на импортный газ для Украины и курс доллара.

Премьер раскрыл и особенности формирования госбюждета на 2017 год с учетом спецконфискации.
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"Сегодня"

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