Главные достижения Украины за годы независимости: спорт, культура, космос

За эти 26 лет Украина покорила международную спортивную арену, дважды приняла "Евровидение" и провела чемпионат Европы по футболу

24 августа 2017 Украина празднует 26-летие независимости. За эти годы страна пережила становление как парламентско-президентская республика, избрала пять президентов, ввела национальную валюту и заняла свое место на международной арене. В социально-культурной и спортивной сфере за эти годы украинцы тоже достигли значительных результатов. Сайт "Сегодня" рассказывает о некоторых из них.

Культура и общество

Выступление Русланы на "Евровидении" в 2004 году. Фото: архив

За годы независимости Украина дважды выиграла международный конкурс "Евровидение". Первую победу стране принесла в 2004 году Руслана, исполнив в Стамбуле (Турция) песню "Wild dances" ("Дикие танцы"). В следующем году благодаря победе певицы Украина впервые принимала у себя конкурс, который, кстати, был юбилейным 50-ым.

Джамала победила на "Евровидении-2016". Фото: eurovision.tv

Второй раз победу Украине принесла Джамала в 2016 году. В Стокгольме (Швеция) она исполнила песню "1944" о депортации крымских татар. Благодаря Джамале в 2017 году Киев во второй раз принимал "Евровидение". В этом году песенный конкурс прошел под лозунгом "Celebrate diversity" – "Празднуйте разнообразие". Его победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал с песней "Amar pelos dois" ("Любить за двоих").

Кроме того, в 2012 году представительница Украины Анастасия Петрик стала победителем детского "Евровидения". С песней "Небо" 10-летняя украинка получила максимальные 12 баллов сразу от восьми стран.

Диана Гаркуша на конкурсе "Мисс Вселенная-2014". Фото: AFP

Еще один достойный результат показала Украина на конкурсе "Мисс Вселенная -2014". 21-летняя харьковчанка Диана Гаркуша завоевала титул второй вице-мисс, и это пока лучший результат Украины на конкурсе. В 2014 году за победу боролись девушки из 88 стран. Корону получила 22-летняя Паулина Вега из Колумбии.

Спорт

Сергей Бубка. Фото: архив

В 1993 году украинский легкоатлет Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров. Его рекорд по прыжкам с шестом в закрытых помещения – 6,15 м – сумел побить только в 2014 году французский спортсмен Рено Лавиллени. Он показал результат в 6,16 м.

Оксана Баюл на Олимпийских играх в 1994 году. Фото: uk.wikipedia.org

В 1994 году Украина впервые отдельной командой участвовала в зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия). Сборная страны сразу же сумела получить золотую медаль в фигурном катании – ее принесла Оксана Баюл, став первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. На тех же соревнованиях биатлонистка Валентина Цербе завоевала "бронзу".

Яна Клочкова. Фото: архив

Еще одна звезда украинского спорта – пловчиха Яна Клочкова. На Олимпийский играх она завоевала пять медалей: четыре золотые и одну серебряную. Клочкова установила 50 рекордов Украины по комплексному плаванию, вольному стилю, эстафетному плаванию, плаванию на спине, баттерфляем на дистанциях от 100 до 1500 м. Более того, на Олимпийских играх в Сиднее она установила мировой рекорд на дистанции 400 м и рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием. В 2008 году она официально объявила о завершении карьеры.

Руслан Пономарев во время награждения после победы в 2002 году. Фото: Олег Булдаков (ИТАР-ТАСС) ITAR-TASS

В 2002 году 19-летний украинец Руслан Пономарев стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. В составе сборной Украины дважды становился чемпионом шахматных олимпиад.

В 2015 году еще одна шахматистка Мария Музычук стала чемпионкой мира среди женщин.

Андрей Шевченко. Фото: архив

В 2004 году украинский футболист Андрей Шевченко стал лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч". За годы независимости Украины он пока единственный футболист, получивший этот трофей. С 2016 года Шевченко – главный тренер сборной Украины.

В 2009 году еще одну победу принес футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) – он стал первым украинским клубом, выигравшим кубок УЕФА.

Виталий и Владимир Кличко. Фото: AFP

Братья Владимир и Виталий Кличко стали настоящими легендами мирового бокса. В 2011 году после победы Владимира Кличко в бою с британским боксером Дэвидом Хэем, все четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе находились в руках братьев-боксеров. В 2017 году, после проигрыша британскому боксеру Энтони Джошуа, Владимир Кличко сообщил о завершении карьеры. Виталий Кличко покинул спорт ранее, сейчас занимает пост мэра Киева и главы КГГА.

Талисманы Евро-2012 Славек и Славко. Фото: ru.wikipedia.org

Летом 2012 года Украина и Польша принимали "Евро-2012". В Украине матчи проводились на стадионах в Киеве, Харькове, Донецке и Львове. В столице на Майдане Незалежности на все время чемпионата была разбита зона для болельщиков. Победителем чемпионата стала Испания.

Космос и самолет

В 1997-м в Украине появился первый космонавт — им стал 46-летний полковник ВВС Леонид Каденюк, уроженец Буковины. Свой 16-суточный полет он совершил на американском шаттле "Колумбия", том самом, что в 2003-м взорвался при посадке вместе с экипажем.

После возвращения Каденюк не стал по популярности "украинским Гагариным", но широко известен и доныне. Слетав в космос, он занялся политикой, был депутатом Верховной Рады и советником премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Леонид Каденюк. Фото: ru.wikipedia.org

Но на этом достижения Украины не заканчиваются – по данным Государственного космического агентства Украины, за последние 25 лет было совершено 140 пусков ракет-носителей украинской разработки и производства. Украинские ракеты-носители вывели на орбиты 370 космических аппаратов 25 стран мира, а для их пуска используются шесть международных космодромов.

АН-178. Фото: Facebook/Antonov company

В 2015 году ГП "Антонов" представило свое детище – транспортный самолет Ан-178. Уникальная особенность Ан-178 – возможность перевозить широкий спектр пакетированных грузов (в контейнерах и на поддонах), включая морские контейнеры 1С. Это делает самолет эффективным транспортным средством для материально-технического обеспечения и использования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К тому же, Ан-178 может базироваться на различных аэродромах, включая грунтовые и высокогорные.