Главой Нацполиции станет Сергей Князев – источники

В ближайшее время министр внутренних дел представит его кандидатуру на утверждение правительства

Национальная полиция получила нового начальника, которым будет назначен глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев. Об этом сообщает телеканал NewsOne со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала сообщили, что именно Князев выиграл конкурс на данную должность и его кандидатур подаст в ближайшее время на утверждение правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

Стоит отметить, что Князев не был фаворитом в конкурсе и занимал третье место в рейтинге, однако именно ему удалось победить.

Напомним, комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины.

В свою очередь нынешний и. о. главы Нацполиции Вадим Троян пояснил, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса из-за нехватки стажа работы в отрасли права. По его словам, глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям закона – без поправок, дописок и натяжек.