Глузман назвал самого "черного" политика в истории Украины

При правлении третьего президента Украины Виктора Ющенко был реальный шанс изменить жизнь страны, однако он его не использовал. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne правозащитник, политзаключенный, диссидент, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

По его словам, для него он останется в истории Украины самой "черной" фигурой.

"Самый яркий шанс у нас был после победы Ющенко. Не из-за Ющенко. Для меня Ющенко самая черная фигура в истории Украины. Он таким и станется в истории Украины на ближайшие десятилетия, если не столетия", – сказал Глузман.

Он также отметил, что после Оранжевой революции украинцы готовы были к "новой жизни".

"Он профукал все. Я думаю, тут сыграли личностные особенности и окружение, страшненькое. Не знаю, я не политолог, не хочу это анализировать", – добавил психиатр.

По его словам, Ющенко оказался не тем, кем его считали. Он является слабым человеком, и люди поздно это поняли.

Ранее украинский историк Ярослав Грицак дал объяснение революциям в Украине. По его мнению, революции, которые случились в Украине, связаны с тем, что улучшалось благосостояние среднего класса, однако пока стране новый Майдан не светит.