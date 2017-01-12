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Глузман назвал самого "черного" политика в истории Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7874/77_main.1484206828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/77_tn.1484206828.jpg Украина Будучи президентом, он упустил шанс привести украинцев к "новой жизни", считает эксперт

Глузман назвал самого "черного" политика в истории Украины

Сегодня, 09:40

Будучи президентом, он упустил шанс привести украинцев к "новой жизни", считает эксперт

Семен Глузман. Фото: focus.ua
Семен Глузман. Фото: focus.ua

При правлении третьего президента Украины Виктора Ющенко был реальный шанс изменить жизнь страны, однако он его не использовал. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne правозащитник, политзаключенный, диссидент, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

По его словам, для него он останется в истории Украины самой "черной" фигурой.

"Самый яркий шанс у нас был после победы Ющенко. Не из-за Ющенко. Для меня Ющенко самая черная фигура в истории Украины. Он таким и станется в истории Украины на ближайшие десятилетия, если не столетия", – сказал Глузман.

Он также отметил, что после Оранжевой революции украинцы готовы были к "новой жизни".

"Он профукал все. Я думаю, тут сыграли личностные особенности и окружение, страшненькое. Не знаю, я не политолог, не хочу это анализировать", – добавил психиатр.

По его словам, Ющенко оказался не тем, кем его считали. Он является слабым человеком, и люди поздно это поняли.

Ранее украинский историк Ярослав Грицак дал объяснение революциям в Украине. По его мнению, революции, которые случились в Украине, связаны с тем, что улучшалось благосостояние среднего класса, однако пока стране новый Майдан не светит.
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