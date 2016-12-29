Голкипер Александр Рыбка может перейти в "Карабюкспор"
С турецким клубом контракт подписал недавно Евгений Селезнев
Украинский голкипер Александр Рыбка, который покинул киевское "Динамо" на правах свободного агента, может продолжить карьеру в Турции.
Местные журналисты утверждают, что руководители "Карабюкспора" нашли общий язык с 29-летним вратарем, который уже в ближайшие дни прилетит в Карабюк для подписания контракта.
Напомним, несколькими днями ранее турецкий коллектив усилил линию атаки с помощью экс-форварда "Шахтера" Евгения Селезнёва, соглашение с которым рассчитано на два с половиной года.
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