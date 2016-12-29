Голкипер Александр Рыбка может перейти в "Карабюкспор"

С турецким клубом контракт подписал недавно Евгений Селезнев

Украинский голкипер Александр Рыбка, который покинул киевское "Динамо" на правах свободного агента, может продолжить карьеру в Турции.

Местные журналисты утверждают, что руководители "Карабюкспора" нашли общий язык с 29-летним вратарем, который уже в ближайшие дни прилетит в Карабюк для подписания контракта.

Напомним, несколькими днями ранее турецкий коллектив усилил линию атаки с помощью экс-форварда "Шахтера" Евгения Селезнёва, соглашение с которым рассчитано на два с половиной года.