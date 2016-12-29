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Голкипер Александр Рыбка может перейти в "Карабюкспор" http://www.segodnya.ua/img/article/7843/20_main.1483011104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/20_tn.1483011104.jpg Украина С турецким клубом контракт подписал недавно Евгений Селезнев

Голкипер Александр Рыбка может перейти в "Карабюкспор"

Сегодня, 13:26

С турецким клубом контракт подписал недавно Евгений Селезнев

Александр Рыбка. Фото AFP
Александр Рыбка. Фото AFP

Украинский голкипер Александр Рыбка, который покинул киевское "Динамо" на правах свободного агента, может продолжить карьеру в Турции.

Местные журналисты утверждают, что руководители "Карабюкспора" нашли общий язык с 29-летним вратарем, который уже в ближайшие дни прилетит в Карабюк для подписания контракта.

Напомним, несколькими днями ранее турецкий коллектив усилил линию атаки с помощью экс-форварда "Шахтера" Евгения Селезнёва, соглашение с которым рассчитано на два с половиной года.
футбол, вратарь, Александр Рыбка, Карабюкспор

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Источник:

Террикон

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