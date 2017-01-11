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Голкипер сборной Украины искупался с женой на открытом воздухе http://www.segodnya.ua/img/article/7874/19_main.1484162396.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/19_tn.1484162396.jpg Украина Никита Шевченко релакснул перед началом сборов

Голкипер сборной Украины искупался с женой на открытом воздухе

Сегодня, 21:19

Никита Шевченко релакснул перед началом сборов

Никита и Наталья Шевченко на новогодние праздники. Фото Instagram
Никита и Наталья Шевченко на новогодние праздники. Фото Instagram

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Никита Шевченко релакснул в последний день отдыха.

Никита вместе со своей женой Натальей покупался на открытом воздухе в окружении соснового леса.

"Немного релакса перед сборами", – подписал фотографию в соцсетях Шевченко.

Напомним, что уже завтра футболисты "Шахтера" начинают проходить медосмотр после отпуска. А потом поедут на сборы в Испанию, где сыграют товарищеский матч с "Краковией".

Немного релакса перед сборами

Фото опубликовано Nikita Shevchenko (@26sheva26)

футбол, вратарь, Никита Шевченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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