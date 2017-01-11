Голкипер сборной Украины покупался с женой на открытом воздухе
Никита Шевченко релакснул перед началом сборов
Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Никита Шевченко релакснул в последний день отдыха.
Никита вместе со своей женой Натальей покупался на открытом воздухе в окружении соснового леса.
"Немного релакса перед сборами", – подписал фотографию в соцсетях Шевченко.
Напомним, что уже завтра футболисты "Шахтера" начинают проходить медосмотр после отпуска. А потом поедут на сборы в Испанию, где сыграют товарищеский матч с "Краковией".
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