Голкипер сборной Украины покупался с женой на открытом воздухе

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Никита Шевченко релакснул в последний день отдыха.

Никита вместе со своей женой Натальей покупался на открытом воздухе в окружении соснового леса.

"Немного релакса перед сборами", – подписал фотографию в соцсетях Шевченко.

Напомним, что уже завтра футболисты "Шахтера" начинают проходить медосмотр после отпуска. А потом поедут на сборы в Испанию, где сыграют товарищеский матч с "Краковией".