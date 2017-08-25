"Голубые каски" на Донбассе: можно ли обойти вето России в ООН

В преддверии 26-й годовщины Независимости Украины Петр Порошенко вновь заявил о необходимости разворачивания на Донбассе миротворческого контингента ООН. Президент Украины лично презентует идею введения "голубых касок" в сентябре на Генассамблее в Нью-Йорке. Но все упирается в Россию – как постоянный член Совбеза ООН она имеет право вето на любое решение. Об этом прямо говорит и Петр Порошенко, но, по его словам, это не значит, что мы не должны выходить с таким предложением к международной общественности. "Сегодня" неоднократно писал, что система принятия решений в ООН откровенно хромает и давно нуждается в реформировании. Все чаще в рядах членов Организации объединенных наций звучат предложения подкорректировать Устав и исправить откровенную экспансию на принятие решений одними, и абсолютное отсутствие права голоса другими. Правда, как отмечают эксперты, даже с таким недоскональным Уставом есть способы обойти вето России и добиться согласия ООН на разворачивание на Донбассе миссии "голубых касок". И такие примеры в истории уже были.

Россия, официально став правопреемницей СССР, продолжает копировать поведение советского тоталитарного режима в международных организациях. По статистике, только за первые 10 лет деятельности ООН СССР применял свое право вето 79 раз, установив абсолютный рекорд. Уже после распада Союза Россия, став постоянным членом Совбеза ООН, воспользовалась правом вето почти 20 раз. В марте 2014 года после незаконной аннексии Крыма Россия заблокировала резолюцию, которой "референдум" в Крыму (послуживший аннексии и оккупации полуострова – Авт.) признавался незаконным (в итоге ее приняли 27 марта 2014 года на Генассамблее ООН). В июле 2015 года РФ отклонила предложение по созданию международного трибунала для уголовного преследования виновных в катастрофе малазийского Boeing MH-17. Еще одним вопиющим случаем стало применение Россией права вето к резолюции по Сирии, после чего верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил за ограничение права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кроме России правом вето в Совбезе ООН также обладают Великобритания, Китай, США и Франция.

Интересно, что сразу после подписания первых Минских соглашений осенью 2014 года Петр Порошенко заявлял, что миротворческие контингенты в Украину вводиться не будут, ссылаясь на опыт Приднестровья, который привел к тому, что Молдова теряет суверенитет над этой территорией. Правда, в Приднестровье зашли в основном российские миротворцы, что в последствие привело к возникновению там российского военного анклава – у Москвы там есть своя военная база. Ровно через год осенью 2015-го, когда стало понятно, что Россия сабботирует и Минск-2, выступая на 70-й юбилейной Генассамблее в Нью-Йорке, украинский президент призвал ввести в Украину миротворческую миссию под эгидой ООН, напомнив присутствующим о позорном праве вето, с помощью которого Россия заблокировала создание трибунала по катастрофе MH-17.

На очередной уже 72-й Генассамблее ООН Петр Порошенко вновь намерен поднять вопрос о разворачивании на Донбассе миссии "голубых касок". "Да, страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, владеет правом вето, но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению. Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ (на это также нужно согласие России, как члена ОБСЕ – Авт.) продвигается очень тяжело. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того, в нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит", – заявил Петр Порошенко.

С украинским президентом соглашаются и наши друзья в Европе. В интервью "Сегодня" евродепутат, сопредседатель группы "Зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс заявляла, что дискуссии о возможности разворачивания на Донбассе миротворческой миссии продолжаются, но решение еще не принято. "Бои продолжаются каждый день. Почти каждый день в этой ужасной войне России против Украины гибнут люди. Ужасно видеть, что Минск и многочисленные соглашения о прекращении огня не остановили войну. Украине нужен мир, но Россия по-прежнему заинтересована в разжигании войны. Между тем, я думаю, единственный выход – чтобы миротворческая миссия ООН гарантировала и контролировала так называемую линию соприкосновения", – сказала "Сегодня" Ребекка Хармс.

Анализируя возможность разворачивания на Донбассе миротворческого контингента ООН "Сегодня" уже писал, что "голубые каски" заходят в зону конфликта, когда там установлено устойчивое перемирие, стороны не стреляют, а тяжелое оружие и техника отведены.

Во время очередных телефонных переговоров лидеров Нормандской четверки во вторник вечером удалось договориться о прекращении огня на Донбассе в связи с началом нового учебного года. По словам вице-спикера ВР, представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирины Геращенко, это будет уже 11-е заявление о перемирии за эти три года. Но впервые есть публичное совместное заявление четверки о перемирии. "Ведь до сих пор решение о перемирии принимали на ТКГ, украинская сторона и президент всегда публично поддерживали эти инициативы, как и наши европейские партнеры, но ни разу президент РФ Путин не делал публичного заявления, что РФ приложит усилия для прекращения кровопролития на Донбассе, для своего влияния на боевиков, чтобы те перестали стрелять. Поэтому, по моему мнению, важно, что по итогам вчерашнего телефонного разговора есть совместное заявление", – написала в своем Facebook Ирина Геращенко.

Если режим прекращения огня на Донбассе будет соблюдаться минимум два-три месяца, а подгруппе по безопасности ТКГ удастся добиться отвода тяжелого вооружения и техники еще в нескольких пилотных точках (на сегодняшний день развод осуществили лишь в Петровском и Золотом), тогда можно говорить и о возможности разворачивания на Донбассе миссии "голубых касок". Да и сам процесс принятия решения занимает не один день. По словам представителя Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгения Марчука, такая миссия может начать работу в лучшем случае через полгода. "Вносится официальное предложение, Совбез ООН изучает и принимает решение. Члены стран ООН должны выбрать военных, ведь войск ООН нет, они комплектуются каждый раз для соответствующей миссии. Надо обращаться к каким-то странам, которые имеют миротворческий опыт. Они решают в парламентах, будут ли их военные участвовать. Затем Совбез назначает военное руководство. Перед этим большая комиссия едет на место, изучает фронт", – объясняет Евгений Марчук.

В Хорватии в свое время миротворческая миссия помогла развести воюющие стороны по линии фронта. Но там, как уже писал "Сегодня", был конфликт между хорватами и этническими сербами, проживающими в сепаратистской "Сербской краине". Да, Сербию и тогдашнего президента Слободана Милошевича поддерживала Россия. Но, по словам экспертов, Кремль после распада СССР был слаб и Россию, скорее воспринимали как партнера, а не стороной конфликта.

На Донбассе мы имеем дело с Россией – ядерной державой, военная мощь которой в разы превосходит возможности тогдашней Сербии. К тому же, Москва не заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Донбассе на условиях Украины. Кремлю важно создать очаг постоянной дестабилизации, с помощью которого можно было бы сдерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Именно поэтому Россия в ООН постоянно блокирует любые инициативы, связанные с Украиной. И вопрос о введении на Донбасс миротворческой миссии исключением не станет.

В одном из интервью "Сегодня" первый президент независимой Украины Леонид Кравчук говорил, что если Совбез ООН не может принять решение, тогда должно быть решение Генассамблеи, которая в марте 2014 года уже приняла резолюцию по Крыму в обход вето России.

Представитель Украины в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 гг., уполномоченный Украины в Международном суде ООН Владимир Василенко напоминает о резолюции Генассамблеи "Объединение ради мира" №377(5). Ее приняли в 1950 году после вторжения северокорейских войск в Южную Корею. На стороне Северной Кореи воевали так называемые китайские добровольцы, как и на Донбассе сегодня "российские добровольцы". Тогда США на Совбезе ООН тщетно пытались провести резолюцию по решению этого кризиса, но СССР все блокировал. В итоге вопрос вынесли на Генассамблею, которая и приняла резолюцию "Объединение ради мира" №377(5). В документе говорится, что если Совбез ООН из-за разногласий постоянных членов неспособен применить эффективные меры по поддержке международной безопасности, Генассамблея обязана рассмотреть этот вопрос немедленно с целью разработки рекомендаций по противодействию агрессии и поддержке мира, включая применение вооруженной силы.

"Чем резолюция отличается от решения Совбеза? Решение Совбеза носит юридически обязующий характер. В резолюции №377(5) говорится о рекомендации, это ее недостаток. Но позитив в том, что на основе этой резолюции Генассамблея может принять решение о применении любых мер против агрессора, включая вооруженные силы. На основе резолюции в Корею были направлены вооруженные силы ООН, костяк которых составляли ВС США, союзники по НАТО. После этого было еще 11 случаев применения этой резолюции в различных вариантах", – заявлял Владимир Василенко.

Чтобы применить резолюцию Генассамблеи "Объединение ради мира" №377(5) 1950 года для ввода на Донбасс "голубых касок" необходимо заручиться поддержкой 2/3 членов ООН, или 129 государств. Это кажется непосильной задачей, но, как говорит Петр Порошенко, "вода камень точит".