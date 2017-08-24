Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

Сегодня, 02:28

В праздничном логотипе использованы оттенки синего и желтого – цветов флага Украины

Google поздравил украинцев с Днем независимости праздничным дудлом, фото Google
Google поздравил украинцев с Днем независимости праздничным дудлом, фото Google

Google отметил День Независимости Украины ярким дудлом. В праздничном логотипе использованы оттенки синего и желтого -  цветов флага Украины, передает телеканал "112 Украина".

В буквах дудла представлено все многообразие населения Украины.

"Изображение олицетворяет разных людей со всей страны, которые работают вместе, чтобы добиться свободы, мира и уважения друг к другу", – говорится в сообщении пресс-службы интернет-компании.

Автором нового дудла ко Дню Независимости стал украинский художник Сергей Майдуков.

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Сергей Майдуков так рассказал об идее своего рисунка: "Для меня Украина – это люди. Очень разные везде, очень разные на западе и на востоке. И это не должно быть причиной противопоставления. Наоборот, это повод гордиться, знакомиться, узнавать друг друга, петь, смеяться и уважать многообразие в Украине. Ведь мы все яркие и неповторимые, дружелюбные, со стремлением к свободе и уважению друг к другу".

Как сообщалось, Посольство США в Украине оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости. Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик. На видео сотрудники поют песню "Добрий ранок, Україно!".
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