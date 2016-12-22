Госпогранслужба рассказала, как россияне издеваются над украинцами

Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов РФ. Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, в зоне риска находятся: лица, которые постоянно пересекают украино-российскую границу по частным делам; имеют родственников в приграничных районах РФ; имеют автомобиль российской регистрации.

"При срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора. В ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в операции на Донбассе или участии близких родственников, сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины", – отметил Слободян.

Также, по его словам, представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона.

"В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для признаний в преступлениях, которых они не совершали", – сообщил Слободян.

В связи с этим Госпогранслужба в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.