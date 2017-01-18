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Госпотребслужба изъяла в Херсоне опасный "Боярышник" http://www.segodnya.ua/img/article/7895/39_main.1484756501.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/39_tn.1484756501.jpg Украина Ведомство предложило руководству магазинов не включать дальнейшем "Бояришник" в свой ассортимент товаров

Госпотребслужба изъяла в Херсоне опасный "Боярышник"

Сегодня, 18:20

Ведомство предложило руководству магазинов не включать дальнейшем "Бояришник" в свой ассортимент товаров

Лосьон &quot;Боярышник&quot;. Фото: consumer.gov.ua
Лосьон "Боярышник". Фото: consumer.gov.ua

В Херсоне и Каховке сотрудники Госпродпотребслужбы Украины изъяли из продажи косметическую настойку Боярышник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщаось ранее, от употребления "Борярышника" в Иркутской области в РФ погибли уже 74 человека.

Регулятор снял с продажи настойку на основании п.16 Правил относительно наличия соответствующей маркировки согласно законодательству о языках, а именно: маркировка, предусмотренная ст. 15 Закона Украины "О защите прав потребителей" и п.16 Правил, на упаковке потребительской тары изложена на русском языке.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что магазны не создали соответствующие условия для хранения и реализации парфюмерно-косметических изделий в части обеспечения хорошо вентилируемых помещений, создание относительной влажности и температуры воздуха.

Ведомство по контролю качества пищевых продуктов и защиты потребителей предложило руководству магазинов не включать дальнейшем "Бояришник" в свой ассортимент товаров.

В Госпродпотребслужбе отметили, что в Украине не зафиксировано каких-либо жалоб потребителей относительно качества этой настойки.

Напомним, жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска покупали концентрат для принятия ванн "Боярышник". На этикетке было предупреждение о том, что средство нельзя принимать внутрь. Несмотря на это, люди употребили эту продукцию как алкогольную, однако в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.
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Источник:

"Сегодня"

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