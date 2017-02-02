Грамотное строительство загородных домов под Киевом (фото)

Компания "АРКОХОУМ Канада-Украина" строит загородные дома под Киевом ̶ специализируется на строительстве и отделке "под ключ" одно – двухэтажных домов, включая дуплексы.

Панельно-каркасная технология позволяет возводить основные конструкции от фундамента до крыши за 5-7 недель, в зависимости от сложности проекта и величины строящегося здания.

Приведём обычный перечень работ, производимых при выполнении строительной части (см. фото):

Фундамент: буро-набивные сваи, армированный ростверк, армированная плита по всему пятну здания, с учетом крыльца и террасы;

Наружные стены из СИП панелей толщиной 160 мм, устанавливаемые на гидроизолированный двойной обвязочный брус;

Внутренние стены – каркас из бруса;

Перекрытия – деревянные балки;

Черновые полы – плита OSB по обрешетке или перекрестной системе балок;

Конструкция крыши – стропильная часть из бруса;

Кровля – металлочерепица, профнастил или битумная черепица.

Инженерные сети:

Полная разводка водопровода и канализации;

Полная разводка электричества – медный кабель необходимого сечения в несгораемых гофрах;

Принудительная вентиляция санузлов, котелен и кухни, а также естественная вентиляция чердачных помещений;

Отопление выполняется индивидуально для каждого объекта, исходя из возможностей и пожеланий.

Специалисты компании справедливо полагают, что если работы по отделке дома хозяин может доверить "заробитчанам" или "умельцам", то строительную часть и разводку инженерных сетей должны выполнять профессионалы.

Наружная отделка на выбор:

Фальшбрус;

Декоративная штукатурка;

Виниловый сайдинг;

Облицовочный кирпич.

Внутренние работы производятся согласно пожеланиям заказчиков:

Советы по теплоизоляции

Помните основное правило, крыша должна быть утеплена лучше стен. И не забывайте, что теплоизоляция, утеплитель, спасает зимой от холода, а летом от жары. Теплоизоляция междуэтажных перекрытий решает вопросы энергосбережения и звукоизоляции.

Лестницы

Недорогой и максимально качественной конструкцией лестницы является лестница из комбинированных материалов: металлические балки-косоуры и деревянные площадки и ступени. Такие лестницы выглядят воздушно, прочны и не скрипят.

Проекты

На сайте компании представлено около 40 проверенных авторских проектов. Любой из них вы можете принять за основу, а архитектор компании бесплатно внесёт любые (разумные J) изменения. Можете предложить свой, пускай и "сырой", вариант.

В компании нет приставучих "менеджеров" с околостроительным образованием. Инженеры "АРКОХОУМ Канада…" имеют опыт работы в среднем 20 – 25 лет. Компания строит грамотно, тщательно и недорого. Возможен показ строящихся объектов.

Принимаем заказы на строительство домов под Киевом: "АРКОХОУМ Канада – Украина": 050-332-63-01 и 068-526-63-10 arkohome.com