Грамотное строительство загородных домов под Киевом (фото)
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Компания "АРКОХОУМ Канада-Украина" строит загородные дома под Киевом ̶ специализируется на строительстве и отделке "под ключ" одно – двухэтажных домов, включая дуплексы.
Панельно-каркасная технология позволяет возводить основные конструкции от фундамента до крыши за 5-7 недель, в зависимости от сложности проекта и величины строящегося здания.
Приведём обычный перечень работ, производимых при выполнении строительной части (см. фото):
- Фундамент: буро-набивные сваи, армированный ростверк, армированная плита по всему пятну здания, с учетом крыльца и террасы;
- Наружные стены из СИП панелей толщиной 160 мм, устанавливаемые на гидроизолированный двойной обвязочный брус;
- Внутренние стены – каркас из бруса;
- Перекрытия – деревянные балки;
- Черновые полы – плита OSB по обрешетке или перекрестной системе балок;
- Конструкция крыши – стропильная часть из бруса;
- Кровля – металлочерепица, профнастил или битумная черепица.
Инженерные сети:
- Полная разводка водопровода и канализации;
- Полная разводка электричества – медный кабель необходимого сечения в несгораемых гофрах;
- Принудительная вентиляция санузлов, котелен и кухни, а также естественная вентиляция чердачных помещений;
- Отопление выполняется индивидуально для каждого объекта, исходя из возможностей и пожеланий.
Специалисты компании справедливо полагают, что если работы по отделке дома хозяин может доверить "заробитчанам" или "умельцам", то строительную часть и разводку инженерных сетей должны выполнять профессионалы.
Наружная отделка на выбор:
- Фальшбрус;
- Декоративная штукатурка;
- Виниловый сайдинг;
- Облицовочный кирпич.
Внутренние работы производятся согласно пожеланиям заказчиков:
Советы по теплоизоляции
Помните основное правило, крыша должна быть утеплена лучше стен. И не забывайте, что теплоизоляция, утеплитель, спасает зимой от холода, а летом от жары. Теплоизоляция междуэтажных перекрытий решает вопросы энергосбережения и звукоизоляции.
Лестницы
Недорогой и максимально качественной конструкцией лестницы является лестница из комбинированных материалов: металлические балки-косоуры и деревянные площадки и ступени. Такие лестницы выглядят воздушно, прочны и не скрипят.
Проекты
На сайте компании представлено около 40 проверенных авторских проектов. Любой из них вы можете принять за основу, а архитектор компании бесплатно внесёт любые (разумные J) изменения. Можете предложить свой, пускай и "сырой", вариант.
В компании нет приставучих "менеджеров" с околостроительным образованием. Инженеры "АРКОХОУМ Канада…" имеют опыт работы в среднем 20 – 25 лет. Компания строит грамотно, тщательно и недорого. Возможен показ строящихся объектов.
Принимаем заказы на строительство домов под Киевом: "АРКОХОУМ Канада – Украина": 050-332-63-01 и 068-526-63-10 arkohome.com
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