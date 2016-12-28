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Грицак рассказал об агентуре Кремля в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7838/48_main.1482917975.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/48_tn.1482917975.jpg Украина До Революции достоинства российские спецслужбы в Украине были, как у себя дома, отметил глава СБУ

Грицак рассказал об агентуре Кремля в Украине

Сегодня, 11:40

До Революции достоинства российские спецслужбы в Украине были, как у себя дома, отметил глава СБУ

Василий Грицак. Фото: president.gov.ua
Василий Грицак. Фото: president.gov.ua

Служба безопасности раскрыла еще не всех шпионов российских спецслужб в Украине, однако работает над этим. Об этом рассказал в интервью телеканалу "112 Украина" глава СБУ Василий Грицак.

Он отметил, что у него за время пребывания на должности не было контактов с представителями российских спецслужб.

"Во время моей каденции я ни разу не общался ни с кем из руководства российских спецслужб. До Революции достоинства российские спецслужбы чувствовали себя в Украине, как дома. Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из себя, но мы это делаем. Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например – заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка. Мы его задержали, отдокументировали, а потом обменяли на наших патриотов. Заместитель начальника столичной контрразведки, мне очень жаль, но работал не в наших интересах", – рассказал Грицак.

Напомним, СБУ задержала двух бывших военных-дезертиров на границе с Крымом. Максим Одинцов и Александр Баранов служили в Крыму и во время аннексии полуострова нарушили присягу и перешли на сторону врага. Задержали мужчин на пункте пропуска "Чонгар", когда те выезжали из Крыма.

Также в Службе безопасности заявляли, что под следствием находятся тринадцать человек, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. Среди них заместитель начальника штаба АТО, подполковник Нацгвардии, сотрудник отдела кадров военной части и военный ВСУ.
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