Грицак: Российские хакеры тренируются на Украине

Российские власти закрывают глаза на деятельность своих хакеров, лишь бы они осуществляли кибератаки на Украину, считает глава СБУ

Украина для российских хакеров является полигоном, где они проводят свои эксперименты по нанесению кабератак, чтоб потом применять в странах Запада. Об этом рассказал в интервью "Укринформу" глава СБУ Василий Грицак.

Он отмечает, что российские власти закрывают глаза на деятельность своих хакеров, лишь бы они осуществляли кибератаки на Украину.

"Большое количество хакерских атак осуществляется с участием спецслужб РФ. Скажу даже больше – Украина избрана полигоном для таких экспериментов. Хакерам обещано "закрывать глаза" на все их действия, если они будут пытаться ломать серверы любого украинского государственного учреждения и получать информацию. Здесь опять же полная правовая безнаказанность, ведь Россия официально отвергает обвинения и игнорирует иски", – рассказал Грицак.

По его словам, одна из вирусных программ, а именно "Black Energy", которая была апробирована в Украине, затем использовалась российскими спецслужбами в странах Запада.

"Наши сотрудники фиксируют недостаточный уровень информационной защищенности и профессиональной квалификации ИТ-специалистов в отдельных учреждениях и на объектах инфраструктуры", – подчеркнул глава СБУ.

Он также добавил, что в сегодняшних условиях не стоит экономить на киберзащите, так как утечка важной информации будет стоить дороже.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Россия устроила мощные кибератаки на Украину. По его словам, в начале декабря нынешнего года началась активная фаза масштабных кибератак на информационные ресурсы украинских государственных органов.