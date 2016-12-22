Грипп атакует: эпидпорог превышен в 17 областях и Киеве (видео)
События на ТК Украина
В Минздраве говорят, что количество заболевших в Украине растет
С начала эпидсезона в Украине зарегистрировано пять смертей от гриппа. Эпидпорог превышен в 17 областях и Киеве.
Гриппом и ОРВИ болеют 377 тысяч человек. Больше половины – дети. По данным Минздрава, за неделю больных стало больше.
Наивысший показатель – в столице. Количество заболевших резко увеличивается в Ивано-Франковской и Херсонской областях.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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