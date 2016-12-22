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Грипп атакует: эпидпорог превышен в 17 областях и Киеве (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/5_main.1482431768.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/5_tn.1482431768.jpg Украина В Минздраве говорят, что количество заболевших в Украине растет

Грипп атакует: эпидпорог превышен в 17 областях и Киеве (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:35

В Минздраве говорят, что количество заболевших в Украине растет


С начала эпидсезона в Украине зарегистрировано пять смертей от гриппа. Эпидпорог превышен в 17 областях и Киеве.

Гриппом и ОРВИ болеют 377 тысяч человек. Больше половины – дети. По данным Минздрава, за неделю больных стало больше.

Наивысший показатель – в столице. Количество заболевших резко увеличивается в Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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